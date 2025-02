Quelles sont les causes des démangeaisons ?

Les démangeaisons sont une réaction normale de la peau à une irritation. La peau est très sensible : même un cheveu qui effleure ou une étiquette de vêtement qui gratte peut déclencher une sensation de démangeaison.

Le prurit est une sensation désagréable associée à une stimulation nerveuse continue. La réaction réflexe est alors de se gratter. Ce symptôme est fréquent en cas de peau sèche, maladie cutanée, piqûre d'insecte, réaction allergique ou encore de trouble au niveau des organes internes.

Lorsque les démangeaisons sont dues à une affection cutanée, elles s'accompagnent souvent d'autres signes visibles : bosses, vésicules, taches rouges, squames, éruptions cutanées ou changements de pigmentation. En revanche, si aucune anomalie cutanée n'est visible, un trouble sous-jacent des organes internes peut être suspecté. Il est à noter que le grattage lui-même peut provoquer des lésions telles que des croûtes.

Il existe de nombreuses causes possibles de démangeaisons. Voici quelques exemples en fonction des zones touchées :

Démangeaisons dans la région génitale

Les démangeaisons au niveau des organes génitaux peuvent avoir plusieurs origines. En l'absence de cause évidente, il est recommandé de consulter un médecin. Les causes courantes des démangeaisons intimes chez les femmes incluent les mycoses et la sécheresse des muqueuses, en particulier après la ménopause. D'autres facteurs peuvent en être la cause : grattage excessif, hémorroïdes, verrues génitales, psoriasis, eczéma, gale, parasites (oxyures) ou encore lichen scléreux.

Démangeaisons anales

Les démangeaisons anales peuvent être liées à plusieurs affections, telles que l'eczéma, les mycoses, les parasites intestinaux (oxyures), le psoriasis, les hémorroïdes ou un grattage excessif.

Démangeaisons du cuir chevelu

Chez les enfants scolarisés (ou leur entourage), les démangeaisons du cuir chevelu sont souvent causées par les poux. Chez l'adulte, elles sont souvent liées aux pellicules, à l’eczéma ou au psoriasis. Plus rarement, une teigne (infection fongique) peut être en cause. Cette dernière entraîne des plaques dépourvues de cheveux en plus des démangeaisons.

Démangeaisons dans les oreilles

Les démangeaisons auriculaires sont souvent dues à un eczéma du conduit auditif. Elles peuvent également résulter d'une otite externe (inflammation du conduit auditif), qui peut provoquer d'autres symptômes comme des douleurs ou un écoulement. D'autres causes possibles incluent un excès de cérumen, un grattage excessif, une réaction aux bouchons d'oreille ou encore de l'eczéma.

Démangeaisons sous les pieds

Les démangeaisons sous les pieds sont fréquentes en cas de mycose des pieds. Elles peuvent aussi être causées par de l’eczéma ou la gale.

Démangeaisons pendant la grossesse

Le prurit de grossesse (ou prurit gestationnel) est fréquent et peut être dû aux modifications de la peau, à des affections cutanées ou à changements physiologiques liés à la grossesse.

Démangeaisons sur tout le corps

Les démangeaisons généralisées peuvent être dues à la sécheresse cutanée, à la gale ou à d'autres affections évidentes comme la varicelle, l’eczéma ou le psoriasis. Elles peuvent aussi révéler d'autres pathologies moins évidentes, telles que le diabète, une maladie hépatique, une insuffisance rénale ou un trouble sanguin. Certains médicaments, notamment certains antibiotiques, peuvent également provoquer des démangeaisons comme effet secondaire.

Quelles maladies peuvent provoquer des démangeaisons ?

Les démangeaisons sont un symptôme courant dans de nombreuses affections. Voici quelques causes possibles :

Traitement des démangeaisons

Le traitement dépend de la cause sous-jacente. Pour soulager les démangeaisons, il est essentiel d'éviter le dessèchement de la peau. Il est recommandé de limiter l’usage de savon et d'hydrater régulièrement la peau à l'aide d'une crème apaisante. Portez des vêtements doux et respirants, sans parties ou coutures irritantes.

Quand consulter un médecin ?

Contactez immédiatement un médecin dans les cas suivants :

Si les démangeaisons persistent et que vous n'en connaissez pas la cause.

Si les démangeaisons sont intenses au point d'affecter votre vie quotidienne.

