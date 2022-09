Notre mission

Doktr veut ouvrir un monde de possibilités digitales afin que les gens vivent mieux et travaillent plus intelligemment. Notre mission dans le domaine de la santé en ligne est de donner aux gens les outils numériques qui leur permettront de prendre leur santé en main. Doktr vous offre la possibilité de consulter un médecin facilement et rapidement via votre smartphone. Quand vous êtes malade, vous avez assez de choses en tête. Vous ne voulez pas vous soucier de savoir où vous pouvez vous rendre rapidement, si vous pouvez obtenir un congé au travail et si vous pouvez trouver une baby-sitter pour vos enfants. Avec Doktr, le médecin vient à vous. Pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre guérison. Chez Doktr, vous êtes le centre d'attention, tous les jours. La convivialité, la sécurité, la confidentialité et l'accessibilité sont nos valeurs fondamentales pour le médecin et le patient.