Piqûres de guêpes et d'abeilles

Les guêpes peuvent piquer plusieurs fois et possèdent un dard lisse, plus long et plus pointu que ceux des abeilles. Les piqûres de guêpes sont donc plus douloureuses en raison du dard plus grand, mais également en raison des substances du dard, différentes de celles des abeilles.

Le dard des abeilles est barbelé et s’enfonce dans la peau. Les abeilles ne peuvent généralement pas retirer leurs dards, et par conséquent, laissent leurs dards et une partie de leurs abdomens en piquant, et meurent