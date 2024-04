Il existe différents types de psoriasis. Certaines personnes n'en présentent qu'un seul type, tandis que d'autres peuvent avoir une combinaison de plusieurs types. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ci-dessous.

Psoriasis en plaques

Également appelé psoriasis vulgaire. Le psoriasis en plaques est la forme la plus courante de la maladie et provoque des taches accompagnées d'éruptions cutanées. Ces taches, qui mesurent de quelques centimètres à plus de 20 cm, forment une croûte squameuse appelée plaque. Cette dernière s'agrandit progressivement, puis rétrécit et disparaît avec le temps. L'éruption ne provoque généralement pas de démangeaisons et se produit habituellement sur les surfaces d'étirement, c'est-à-dire le devant des genoux et l'extérieur des coudes, mais aussi sur les bras et les jambes.

Psoriasis en gouttes

Le psoriasis en gouttes, ou "psoriasis guttata", provoque de petites plaques en forme de gouttes qui se développent rapidement et peuvent affecter de grandes parties du corps. L'éruption est plus légère que dans le cas du psoriasis en plaques. Le psoriasis en gouttes survient généralement chez les enfants et les jeunes adultes et peut être causé par une infection bactérienne, qui nécessite un traitement.

Psoriasis inversé

Le psoriasis inversé provoque des éruptions dans le repli des bras, dans l'aine, sur l'abdomen, au niveau du nombril et sous les seins. Sur une peau claire, l'éruption est rouge et non squameuse. Sur les peaux foncées, l'éruption devient violette ou plus foncée que le reste de la peau.

Le psoriasis génital peut s'étendre aux lèvres, à l'aine et à l'intérieur des cuisses chez les femmes. Chez les hommes, le gland, le prépuce et l'ensemble de la tige du pénis peuvent être touchés. L'éruption cutanée peut provoquer des démangeaisons, une douleur et une gêne.

Psoriasis du cuir chevelu

L'éruption se situe souvent à l'arrière de la tête et à la racine des cheveux, près des oreilles et sur le front. L'éruption cutanée peut être légère ou très squameuse.

Psoriasis des ongles

Chez plus de la moitié des patients atteints de psoriasis, les ongles des orteils ou des doigts sont touchés. Il n'est pas rare que cette variante soit la première manifestation de la maladie. Le psoriasis des ongles se manifeste par de minuscules dépressions ou cavités de couleur blanche, souvent plusieurs en un petit groupe, parfois seulement sur des ongles isolés. D'autres symptômes sont le dédoublement des ongles, des stries ou des taches jaunes. La peau sous les ongles peut également se détacher.

Psoriasis pustuleux

Le psoriasis pustuleux est une forme rare de psoriasis dans laquelle se forment des vésicules stériles, des pustules. La maladie peut toucher l'ensemble du corps ou apparaître sur la paume des mains et la plante des pieds. L'éruption peut être douloureuse, surtout en cas de stress, mais aussi au repos.