L’évaluation d’une brûlure et de son traitement dépend de plusieurs facteurs :

Où se situe la brûlure ?

Si vous êtes brûlés sur des zones sensibles du corps tels que le visage, les mains, les pieds, les organes génitaux ou de grosses articulations comme les coudes, les hanches ou les genoux, consultez un médecin pour un traitement approprié.

Quelle est la taille de la brûlure ?

La taille d’une brûlure s’exprime en pourcentage de surface corporel. Par exemple, la paume de la main représente un pour cent. Avec cette méthode, vous pouvez estimer rapidement la taille de la brûlure. Si elle est plus grosse que votre main, consultez un professionnel.

Quelle est la profondeur de la brûlure ?

Les brûlures sont divisées en trois catégories selon la profondeur des dommages : les brûlures au premier degré, les brûlures au deuxième degré et les brûlures au troisième degré. La peau est composée de trois couches distinctes : l’épiderme, le derme et le tissu sous-cutané. Une brûlure au premier degré (lésion épidermique) ne touche que l’épiderme, c’est-à-dire la couche supérieure de la peau. Une brûlure au deuxième degré (lésion cutanée partielle) atteint le derme. Une brûlure au troisième degré (lésion cutanée complète) endommage toutes les couches de la peau. Si vous avez des brûlures au deuxième ou troisième degré et que le sens du toucher est affecté, vous devez demander de l’aide en urgence.