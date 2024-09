Démangeaisons intimes

Les démangeaisons intimes sont un problème courant. La zone vaginale est sensible. Les irritations sont fréquentes et peuvent provoquer des démangeaisons ou une sensation de brûlure. Elles peuvent être causées par différents facteurs, tels qu'un savon trop agressif ou une infection. Si les démangeaisons intimes persistent, consultez un médecin pour déterminer la cause et obtenir le traitement adéquat.