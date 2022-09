L’acné est une éruption cutanée causée par des glandes sébacées ou des follicules pileux bloqués et enflammés. Les glandes sébacées se trouvent sous la peau, près des follicules pileux. Ce sont de petits pores de la peau à partir desquels poussent les poils. Les glandes produisent du sébum, une sorte d’huile qui garde la peau et les cheveux nourris.

L’acné hormonale est due à des changements pendant la puberté. Ces changements garantissent la production de sébum supplémentaire. Mais les petits résidus cutanés peuvent obstruer l’ouverture de la glande, provoquant alors un comédon, appelé plus souvent un point noir.

Pendant l’adolescence, la production de la bactérie, nommée propionibacterium acnes, augmente. Si cette bactérie entre dans la glande sébacée, elle peut provoquer une inflammation et contribuer à la formation d’acné. Les plus grosses glandes sébacées se trouvent sur le visage, le dos et la poitrine. C’est pourquoi les boutons se situent généralement sur ces zones.

Il existe également des formes d’acnés plus graves, notamment l’acné kystique. Ce sont des boutons sous-cutanés. Les pores obstrués et enflammés ne sont pas en cause ici. L’inflammation est ancrée plus profondément dans la peau.

Le risque d’acné est en partie héréditaire. Presque tous les jeunes entre 15 et 25 ans en souffrent, certains plus que d’autres.

Vous pouvez également souffrir d’acné si :