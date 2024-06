Qu’est-ce que l’érysipèle ?

L’érysipèle est une infection profonde de la peau qui peut survenir lorsque des bactéries pénètrent dans une fissure ou une plaie de la peau, par exemple après une intervention chirurgicale, lors d’une coupure ou en cas d’eczéma .

Généralement causée par des streptocoques du groupe A ou G, l'infection peut également être provoquée par des staphylocoques. Les bactéries se propagent sous la peau et créent une infection superficielle. Les personnes ayant déjà souffert d’un érysipèle sont plus susceptibles de développer de nouveau l’infection.

Quels sont les symptômes de l’érysipèle ?

L’érysipèle s’accompagne souvent des symptômes suivants :

plaques rouges et luisantes (brillantes) formant une sorte de relief (en "marche d’escalier") ;

formant une sorte de relief (en "marche d’escalier") ; sensibilité , gonflement et chaleur de la peau affectée ;

, et de la peau affectée ; fièvre.

Des nausées et vomissements peuvent également survenir. Les symptômes peuvent apparaître n'importe où sur le corps, bien que l’érysipèle touche le plus souvent le visage et les jambes. Les symptômes se développent en un ou deux jours. Si l'infection est plus profonde, la situation peut s'aggraver et s’accompagner de symptômes tels que de fortes fièvres et une sensation de malaise.

Quels sont les risques d’attraper un érysipèle ?

Le risque de développer un érysipèle est plus élevé dans les cas suivants :

Blessures . Toutes les plaies et blessures de la peau constituent des portes d’entrée pour les bactéries.

. Toutes les plaies et blessures de la peau constituent des portes d’entrée pour les bactéries. Système immunitaire affaibli . Les maladies ou traitements immunosuppresseurs augmentent le risque d'infection.

. Les maladies ou traitements immunosuppresseurs augmentent le risque d'infection. Certaines maladies de la peau. L'eczéma, le pied d'athlète et le zona peuvent provoquer des fissures dans la peau, ouvrant la voie aux bactéries.

L'eczéma, le pied d'athlète et le zona peuvent provoquer des fissures dans la peau, ouvrant la voie aux bactéries. Gonflements . Le gonflement d'un bras ou d'une jambe est dû à une diminution de la circulation sanguine dans la peau. Un gonflement peut notamment survenir après une intervention chirurgicale ou en raison d'un caillot de sang ou d'un ulcère de la jambe.

. Le gonflement d'un bras ou d'une jambe est dû à une diminution de la circulation sanguine dans la peau. Un gonflement peut notamment survenir après une intervention chirurgicale ou en raison d'un caillot de sang ou d'un ulcère de la jambe. Obésité sévère . Une forte surcharge pondérale augmente le risque de développer un érysipèle.

. Une forte surcharge pondérale augmente le risque de développer un érysipèle. Si vous avez déjà souffert d’un érysipèle dans le passé. Toute personne ayant déjà eu un érysipèle a plus de risques de développer de nouveau l’infection.

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Si vous souffrez d’un érysipèle à la jambe, il peut être utile de vous reposer en surélevant la jambe, par exemple sur un tabouret ou une chaise.

Si vous avez de la fièvre et que vous vous sentez mal, vous pouvez prendre un médicament contre la fièvre en vente libre.

Vous pouvez soulager l'inconfort en appliquant des compresses froides et humides.

Vous pouvez prévenir l’érysipèle en lavant soigneusement les plaies et en les protégeant avec des pansements.

Vous pouvez également prévenir l’érysipèle en vous hydratant souvent la peau afin de réduire le risque de petites fissures.

Quels sont les traitements contre l’érysipèle ?

L’érysipèle se traite avec des antibiotiques. L'état de santé devrait s'améliorer en quelques jours. Parfois, il est nécessaire de commencer le traitement à l'hôpital afin d’administrer les antibiotiques par voie intraveineuse. C'est notamment le cas si l'infection touche le visage ou s'est propagée plus profondément dans le corps.

Quand devez-vous consulter un médecin ?

Si vous présentez des symptômes évoquant un érysipèle, consultez immédiatement un médecin. Il peut s’agir :

d'une éruption cutanée rouge, enflée et douloureuse, dont la taille augmente ;

de fortes rougeurs de la peau accompagnées de fièvre.

Il est important de se faire traiter rapidement pour éviter toute propagation ou aggravation de l’infection.

