Différents types de moustiques

Il existe plus de 3.000 espèces de moustiques différentes dans le monde. Cependant, les moustiques de forêt et les moustiques d'inondation sont les deux types les plus courants. Les moustiques sont principalement attirés par la transpiration et la chaleur de la peau. Ils préfèrent certaines personnes en fonction de la quantité de transpiration et de l'odeur qu'elles dégagent.

Quels sont les symptômes des piqûres de moustique ?

Après une piqûre de moustique, la peau autour de la piqûre :

rougit ;

gonfle ;

démange.

Les symptômes disparaissent généralement au bout d'un jour ou deux.

Les piqûres se remarqueront davantage si vous êtes hypersensible ou si vous avez été piqué à un endroit où la peau est plus fine, comme la paupière. Les piqûres de moustique sur la paupière peuvent gonfler et recouvrir tout l'œil, en particulier chez les enfants. C’est certes inconfortable, mais tout à fait inoffensif et passager.

Comment calmer et faire dégonfler les piqûres de moustique ?

Après une piqûre, vous pouvez soulager les démangeaisons causées en appliquant :

de l'eau froide ou un objet congelé enveloppé dans une serviette afin de refroidir la zone de la piqûre.

un baume rafraîchissant, du gel Alsol ou de l'alcool Alsol.

une crème ou une pommade contenant de l'hydrocortisone, mais uniquement si le cas est sévère. Évitez le contact de la crème avec le visage et les paumes des mains, limitez son usage à cinq jours sans avis médical et minimisez l'exposition au soleil de la zone traitée.

un gel anesthésiant local.

des comprimés antihistaminiques contre les allergies, en cas de fortes démangeaisons. Ils sont à privilégier le soir en raison de leur effet sédatif ; certains présentent des effets anticholinergiques, qui peuvent entraîner un assèchement des muqueuses (bouche, etc.). Il est recommandé d'éviter leur association avec d'autres médicaments ayant des effets similaires, surtout chez les personnes âgées. L’Atarax, par exemple, peut prolonger l'intervalle QT (durée électrique de la contraction cardiaque), ce qui ralentit le rythme cardiaque. Il est donc essentiel de faire preuve de prudence lorsqu'il est associé à d'autres médicaments ou administré à des patients présentant certaines pathologies cardiaques.

Vous devez également éviter de gratter la piqûre, car cela aggrave souvent les démangeaisons. En effet, gratter la peau ouvre la voie aux bactéries et peut donc infecter la piqûre.

Comment reconnaître et soigner une allergie aux piqûres de moustique ?

L'allergie se manifeste généralement par un érythème, une rougeur de quelques centimètres de diamètre, qui peut s'étendre davantage dans les cas plus sévères, avec pour point central la piqûre elle-même. Elle peut également être accompagnée d'un œdème, un gonflement de la peau. Ces réactions allergiques surviennent souvent dans des zones telles que les chevilles, les avant-bras ou le cou, qui sont facilement exposées et accessibles aux moustiques.

Dans certains cas, l'allergie peut prendre une ampleur importante, nécessitant alors des traitements plus puissants tels que des corticoïdes systémiques ou des anti-inflammatoires très puissants, pour lesquels un avis médical est conseillé.

Comment reconnaître et soigner une piqûre de moustique infectée ?

L'inflammation causée par une allergie doit être distinguée de l'infection, qui résulte d’un envahissement bactérien à travers une "porte d'entrée" telle qu'une piqûre, et constitue souvent une complication, surtout après un grattage compulsif.

Appelé impétigo, il se manifeste par l'apparition de croûtes jaunâtres, de suppuration et de purulence autour de la lésion cutanée, nécessitant souvent des antibiotiques. L’impétigo est plus fréquent au niveau des muqueuses, comme le nez et la bouche.

Dans des cas plus rares, l'infection peut être sous-cutanée et prendre le nom de cellulite. Celle-ci n’a aucun rapport avec la cellulite mentionnée dans les magazines. Elle se caractérise par une zone rouge, gonflée, chaude et douloureuse, généralement bien délimitée. Le traitement de la cellulite nécessite des antibiotiques et un avis médical.

Traitement des piqûres de moustique

Les piqûres de moustique ne nécessitent normalement pas de traitement. Vous pouvez cependant soulager celles qui provoquent de fortes démangeaisons à l'aide des méthodes ci-dessus. Pour les jeunes enfants, l'antihistaminique est également disponible sous forme de liquide, disponible sur ordonnance.

En prévention, les personnes sensibles aux piqûres de moustique peuvent prendre des antihistaminiques avant de se rendre dans des zones infestées de moustiques.

Quand dois-je consulter un médecin ?

En cas de piqûre de moustique, consultez un médecin dans les cas suivants :

Vous avez plusieurs piqûres en même temps qui vous démangent et qui sont très gonflées.

en même temps qui vous démangent et qui sont très gonflées. La piqûre est très rouge, gonflée et douloureuse et s'aggrave après quelques jours. Il est possible alors que la piqûre ait été infectée par des bactéries.

