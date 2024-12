Qu'est-ce que les hémorroïdes ?

Les hémorroïdes sont des coussinets mous qui se forment dans la partie inférieure du rectum. Elles sont constituées de tissu conjonctif et de vaisseaux sanguins.

Les hémorroïdes internes se développent dans la muqueuse au-dessus du sphincter anal. Elles peuvent gonfler, glisser vers le bas et ressortir à travers l'orifice anal. Les hémorroïdes externes se forment dans la peau autour de l'orifice anal.

Quelle est la cause des hémorroïdes ?

Sous l’effet d’une pression accrue, les veines situées autour de l'ouverture anale peuvent se dilater et de ce fait gonfler et ressortir, ce qui peut entraîner des hémorroïdes. Les facteurs suivants peuvent augmenter la pression sur l'anus et donc le risque d'hémorroïdes :

Pousser fort lors de la défécation. Le plancher pelvien joue un rôle dans la gestion de cette pression.

Les muscles du plancher pelvien sont trop faibles ou trop tendus. Par exemple, il se peut que vous ne soyez pas suffisamment détendu lorsque vous allez à selle.

Souffrir régulièrement de constipation.

Avoir une importante surcharge pondérale.

Manger peu de fibres, ce qui augmente le risque de constipation.

Être enceinte.

Soulever souvent des poids lourds.

Avoir des relations sexuelles anales.

Quels sont les symptômes des hémorroïdes ?

Les symptômes des hémorroïdes vont d'une légère gêne à une douleur intense, en particulier lors du passage aux toilettes. Les symptômes et les plaintes les plus courants sont les suivants :

Présence de sang rouge vif dans les selles ou sur le papier-toilette. Les saignements sont généralement faibles - quelques gouttes seulement.

Coussinets souples sortant du rectum lors de la défécation

Douleur (en cas d'hémorroïde thrombosée)

Démangeaisons ou sensation de brûlure autour de l'anus

Mucus dans les selles

Sécrétion anale

Souvent confondues avec les hémorroïdes, les fissures anales peuvent également être très douloureuses. En général, elles causent des douleurs intenses de quelques minutes à une heure après la défécation. Elles peuvent également provoquer un saignement rouge vif, des démangeaisons ou des irritations. Les muscles entourant l'anus peuvent se contracter en réaction à la douleur (spasme anal) et accentuer cette dernière.

Que faire contre les hémorroïdes ?

La meilleure solution pour soulager les symptômes et prévenir les hémorroïdes est d'éviter la constipation. Pour ce faire :

Mangez plus d'aliments riches en fibres.

Buvez beaucoup d'eau.

Faites suffisamment d'exercice.

Allez régulièrement à selle (sans jamais reporter ce besoin), mais évitez de pousser.

Utilisez correctement les muscles du plancher pelvien. Un kinésithérapeute peut vous prescrire des exercices à cet effet.

Si vous souffrez fréquemment de constipation malgré des changements de mode de vie, vous devrez peut-être prendre des médicaments pour rendre vos selles plus molles. Ils sont disponibles gratuitement en pharmacie. Des conditionnements plus grands sont disponibles sur ordonnance.

Le nettoyage de la peau peut être difficile en cas d'hémorroïdes. Nettoyez-la à l'eau tiède et séchez-la en la tapotant avec une serviette. N'utilisez pas de savon pour ne pas irriter la peau.

Vous pouvez refouler du bout du doigt les hémorroïdes qui ressortent de l'anus. Si elles sont douloureuses, consultez un médecin.

Pour vous aider à déterminer si vos selles sont suffisamment molles, consultez l'article de blog intitulé Que disent vos selles sur votre état de santé ?

Traitement des hémorroïdes

Les hémorroïdes et fissures minimes sont généralement traitées avec des médicaments contre la douleur et les démangeaisons. Ces médicaments se présentent sous deux formes : des suppositoires et une pommade à appliquer sur les hémorroïdes et autour de la région anale. Une hémorroïde douloureuse et thrombosée est parfois incisée par le médecin afin de réduire la pression.

Si les hémorroïdes sont suffisamment importantes pour être très douloureuses ou de provoquer des fuites ou des saignements abondants, il sera peut-être nécessaire de subir une intervention chirurgicale pour les enlever.

Quand consulter un médecin ?

Les problèmes liés aux hémorroïdes disparaissent généralement d'eux-mêmes, mais dans certains cas, il est nécessaire de consulter un médecin. Consultez un médecin dans l'une des situations suivantes :

Vous perdez plus de quelques gouttes de sang par l'anus.

Vous avez des douleurs dans le rectum ou autour de l'orifice rectal.

Vous avez des démangeaisons autour de l'anus pendant plus d'une semaine.

Du mucus et des matières fécales s'écoulent de l'anus.

Vous avez essayé un traitement en vente libre pendant plus de deux semaines et que vous avez toujours des problèmes.

Décrivez les douleurs/le malaise ressentis à votre médecin généraliste et précisez depuis combien de temps vous ressentez ces symptômes, et si vous souffrez de constipation. Le médecin examinera ensuite l'aspect extérieur de l'anus et palpera l'intérieur de l'anus à l'aide d'un doigt.

Il utilisera ensuite un long instrument tubulaire muni d'une lumière, appelé proctoscope, pour examiner l'intérieur de l'anus et localiser les hémorroïdes internes.

Le médecin peut vouloir examiner plus en profondeur le côlon à l'aide d'un rectoscope, qui est similaire à un proctoscope mais plus long et plus étroit. Il peut également prélever des échantillons de la muqueuse, qui seront ensuite examinés au microscope.

Dans certains cas, un examen plus approfondi appelé coloscopie est nécessaire. Si c'est le cas, vous recevrez une recommandation et des instructions sur la manière de vous préparer à l'examen.

Questions fréquemment posées

Nous répondons à quelques questions fréquemment posées sur les hémorroïdes.

Pourquoi les hémorroïdes surviennent-elles pendant la grossesse ? Plusieurs facteurs jouent un rôle. Les changements hormonaux pendant la grossesse dilatent les vaisseaux sanguins, ce qui augmente le risque de développer des hémorroïdes. En outre, l'élasticité des muscles du plancher pelvien change et l'utérus se développe, exerçant une pression sur le bassin. Cela entraîne une perturbation de la circulation sanguine et un gonflement des vaisseaux sanguins. De nombreuses femmes enceintes souffrent également de constipation et doivent de ce fait faire plus d'efforts pour évacuer les selles.

Les hémorroïdes sont-elles dangereuses pendant la grossesse ? Les hémorroïdes ne sont dangereuses ni pour la mère ni pour l'enfant. Même si elles peuvent être gênantes et entraîner une sensation d'inconfort, des démangeaisons, des douleurs ou des saignements, elles ne présentent pas de risques graves pour la santé . Dans certains cas, les hémorroïdes peuvent s'aggraver après l'accouchement ou persister pendant une longue période.

À quoi ressemblent les hémorroïdes ? Les hémorroïdes peuvent se manifester à l'intérieur (dans le rectum) et à l'extérieur (autour de l'anus) : Les hémorroïdes internes ne sont généralement pas visibles, mais peuvent provoquer des symptômes tels que des pertes de sang rouge vif dans les selles ou la sensation de ne pas avoir vidé tous ses intestins. Les hémorroïdes externes se présentent sous la forme de petites boursouflures autour de l'anus . Elles peuvent être douloureuses si un caillot sanguin s'y forme. Une marisque se développe parfois après l'apparition d'hémorroïdes. Il s'agit d'un petit repli de peau souple situé au bord de l'anus, qui résulte d'une inflammation ou d'une blessure locale. Les marisques ne sont pas douloureuses, mais peuvent provoquer une gêne. Elles sont inoffensives et ne nécessitent pas de traitement si elles ne provoquent pas de symptômes ou ne posent pas de problème sur le plan hygiénique.

Qu'est-ce qu'une hémorroïde thrombosée ? Une hémorroïde thrombosée est une hémorroïde dans laquelle s'est formé un caillot de sang (thrombose). Cette situation se produit lorsque le sang y stagne. C'est le cas lors d'une pression accrue, par exemple lors de la défécation. Elle provoque non seulement des gonflements, mais aussi des douleurs, notamment en position assise, debout ou lors de la défécation.

