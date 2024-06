L'eczéma (dermatite)

Qu'est-ce que l'eczéma ?

L'eczéma ou dermatite est un terme générique qui recouvre plusieurs types d'affections cutanées. Leur point commun est l’endommagement et l’inflammation de la couche supérieure de la peau, qui se traduisent par une peau sèche et squameuse et des démangeaisons. Des cloques, des taches, des fissures et de petites plaies peuvent alors se former sur la peau. Les symptômes se manifestent sur différentes parties du corps en fonction du type d'eczéma. L’eczéma aux mains et aux bras est très courant, mais l’affection peut également toucher le visage, les pieds, les jambes et le cuir chevelu.

Une part importante du traitement de l'eczéma consiste à restaurer la barrière protectrice naturelle de la peau, par exemple en la protégeant du dessèchement et en appliquant régulièrement des crèmes hydratantes.

Quels sont les différents types d’eczéma et quelles sont leurs causes ?

L'eczéma atopique est également appelé eczéma de flexion ou eczéma pédiatrique, car il est fréquent chez les jeunes enfants. Il apparaît souvent sur les joues et dans les plis de flexion.

La dermatite de contact, ou eczéma de contact, peut être causée par des allergies, comme l'allergie au nickel. Il existe également une forme d'eczéma de contact qui n'est pas due à une allergie.

La dermatite séborrhéique, également connue sous le nom d'eczéma séborrhéique ou dermatite pelliculaire, provoque une peau sèche et squameuse principalement sur le cuir chevelu, mais aussi autour des oreilles, des sourcils et de la poitrine.

L'eczéma nummulaire, ou dermatite discoïde, provoque des plaques rouges et prurigineuses de la taille d'une pièce de monnaie. Ce type d'eczéma apparaît généralement sur les bras ou les jambes.

L'eczéma hypostatique, également appelé eczéma du bas des jambes, est une forme d'éruption cutanée prurigineuse souvent associée aux ulcères de la jambe et aux varices chez les personnes âgées.

L'eczéma dyshidrosique, également connu sous le nom d'eczéma pompholyx, est une maladie chronique de la peau qui provoque des démangeaisons et des poussées soudaines d'ampoules sur les paumes, les doigts et les pieds.

L'eczéma au froid correspond à l'allergie au froid ou à l'urticaire au froid.

L'eczéma nerveux, ou dermatite de stress, est une forme d'eczéma provoquée par le stress. Il apparaît sous forme de plaques rouges au niveau du visage, du cou, des poignets, des mains et des genoux.

Si vous souffrez d’eczéma, une partie très importante du traitement consiste à prendre soin de votre peau. Il convient de protéger la peau contre le dessèchement et d'hydrater les couches supérieures de la peau. Veillez à trouver une crème émolliente qui vous convienne et qui soit adaptée à votre peau.

Six conseils pour soulager l'eczéma :

1. Appliquez une crème émolliente, ou une crème contre l’eczéma, tant à titre préventif qu'en cas d'eczéma. Hydratez-vous régulièrement tout au long de la journée.

2. Utilisez des produits pour peaux sèches et sensibles qui ne dessèchent pas la peau.

3. Évitez d'exposer votre peau à des irritants tels que les parfums et produits chimiques.

4. Évitez de vous habiller trop chaudement, car la transpiration peut aggraver les démangeaisons.

5. Essayez de trouver d'autres stratégies que le grattage pour soulager les démangeaisons. Tapotez doucement la peau ou appliquez un produit apaisant. Essayez d'appliquer une crème froide en conservant celle-ci au réfrigérateur. Coupez-vous les ongles courts.

6. Si vous ou votre enfant souffrez d'eczéma léger, essayez d'utiliser une crème à la cortisone en vente libre à la pharmacie. Ce conseil est valable pour les enfants de plus de deux ans ; pour les enfants de moins de deux ans, n’utilisez pas de crème à la cortisone sans avis médical.

Quel traitement contre l’eczéma ?

Tout traitement contre l'eczéma consiste essentiellement à réduire l'inflammation et à rendre à la peau son intégrité et sa souplesse. Il existe différents types de traitement en fonction du type d'eczéma dont vous souffrez. L'âge, la localisation de l'eczéma et la gravité de l'affection sont également des facteurs importants dans le choix du traitement.

La prévention de l'eczéma passe par l'application régulière de crèmes émollientes sur une peau sèche. En revanche, une plaque d'eczéma installée se traite par l’application d’une crème corticoïde prescrite par un médecin. Il ne faut pas appliquer de crème hydratante sur une plaque d'eczéma.

Quand est-il nécessaire de consulter un médecin ?

Si l'un des cas suivants se présente, vous devez consulter un médecin :

Si votre eczéma ne s'est pas amélioré après avoir essayé pendant une semaine une crème à la cortisone en vente libre.

Si votre eczéma s'étend.

Si votre eczéma vous cause beaucoup de problèmes et qu'il ne s'améliore pas avec le traitement habituel.

Questions fréquemment posées

Voici quelques questions et réponses sur l'eczéma.

Est-ce que l'eczéma est contagieux ? Non, l'eczéma n'est pas contagieux.

Que faire si votre bébé a de l'eczéma ? Si votre bébé a la peau sèche, hydratez-lui régulièrement la peau. S'il a des plaques qui s’étendent, consultez un médecin pour recevoir un traitement spécifique contre l’eczéma.

Comment différencier l'eczéma de l'urticaire ? L'urticaire est une affection totalement différente. Alors que l'eczéma se caractérise par des plaques sèches et fixes, l’urticaire se manifeste souvent sous forme de plaques rouges qui démangent et migrent sur le corps (= caractéristiques principales). On le soulage souvent avec des antihistaminiques. Le mécanisme physiopathologique est donc totalement différent.