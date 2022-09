Nous utilisons différents types de cookies sur le site web et dans l’app de Doktr. L’utilisation du type de cookies peut être différente . En plus, un cookie peut être utilisé à des fins multiples.

Cookies indispensables & fonctionnels :

Cookies indispensables et fonctionnels : ces cookies sont requis pour permettre la visite dusites web Doktr et de l’app Doktr et l'utilisation de certaines parties de ceux-ci. Ils facilitent le fonctionnement du site web et de l'app afin que votre visite sur le site soit la plus agréable possible et que vous bénéficiez d'une expérience de navigation sur mesure. Ces cookies vous permettent par exemple de naviguer entre les différentes rubriques du site web Doktr et de l’app Doktr.

De même, lorsque vous souhaitez accéder à votre compte personnel sur l’app Doktr des cookies sont indispensables pour vérifier de manière sûre votre identité avant d'accorder l'accès à vos informations personnelles.

Des cookies indispensables et fonctionnels sont installés de manière automatique. Il n'est donc pas possible de désactiver ces cookies.

Vous trouverez ci-dessous une liste actualisée des cookies indispensables et fonctionnels utilisés par le site web de Doktr.

Cookies-préférences : Cookie Though est le gestionnaire de cookies utilisé sur le site web de Doktr. Ce cookie garde la trace des préférences du visiteur du site web en matière de cookies.

Une liste actualisée des cookies indispensables et fonctionnels utilisés par l'app Doktr est disponible dans l'app même.

Cookies d’analyse

Ces cookies collectent des informations sur l'utilisation faite de notre site web et app par les visiteurs (pages visitées, durée moyenne de la visite, ...), dans le but d'en améliorer le contenu, de mieux les adapter aux souhaits des visiteurs et d'en augmenter la convivialité, Ainsi, nous utilisons par exemple un cookie comptabilisant le nombre de visiteurs uniques et analysant la popularité de nos pages.

Pour les analyses de l'utilisation du site web Doktr et de l’app Doktr, nous faisons appel à Adobe Experience Cloud Services (site web) et Google Analytics (app), qui utilisent aussi pour ce faire des cookies.

Des cookies d’analyse sont installés de manière automatique. Il n'est donc pas possible de désactiver ces cookies.

Vous trouverez ci-dessous une liste actualisée des cookies d’analyse utilisés par le site web de Doktr.

s_cc : Le cookie ‘s_cc’ est un cookie d’Adobe Analytics qui permet de savoir si les cookies ont été activés par le visiteur du site web.

AMCV : Le cookie 'AMCV' est un cookie d'Adobe Analytics qui attribue à chaque visiteur du site web un identifiant unique et analyse le parcours de navigation.

AMCVS : Le cookie 'AMCVS' est un cookie d'Adobe Analytics qui démontre si une session a été initialisée.

Une liste actualisée des cookies d’analyse utilisés par l'app Doktr est disponible dans l'app même.

Cookies commerciaux :

Ces cookies collectent des informations sur votre comportement de navigation, afin de vous présenter de la publicité ou du contenu susceptibles de vous intéresser dans la solution Doktr. En suivant ce lien, vous pouvez modifier vos paramètres de cookies pour le site web de Doktr.

Vous pouvez modifier vos préférences en matière de cookies pour l'application Doktr en allant dans l'onglet "Profil".

