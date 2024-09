Soins de santé mentale par consultation vidéo

Le nombre de personnes souffrant de stress, d'anxiété et d'autres problèmes d'ordre mental ne cesse d'augmenter en Belgique, alimentant la demande croissante de soins de qualité dans le domaine de la santé mentale. Chez Doktr, nous comprenons l'urgence de cette problématique et offrons aux psychologues et aux patients la possibilité de se rencontrer facilement.

Rejoignez Doktr en tant que psychologue.

Plus d'informations