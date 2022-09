Découvrez Doktr

Tous nos médecins sont choisis pour leurs vastes connaissances médicales et sont agréés en Belgique. Ils choisissent de travailler en partie avec des consultations vidéo via l'application Doktr. Ou, lorsqu'ils ne travaillent pas dans l'application Doktr, ils travaillent dans leur cabinet médical. Ouvrez l'application et consultez rapidement l'un de nos médecins généralistes pour des conseils médicaux personnalisés.

Vous pouvez désormais indiquer que vous souhaitez parler à votre propre médecin généraliste en cliquant sur la catégorie "parler à mon généraliste habituel" et en saisissant le nom de famille de celui-ci dans le champ de recherche. L'équipe d'assistance vérifiera ensuite si votre médecin généraliste est disponible sur la plate-forme.