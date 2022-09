Les données que nous recueillons via Itsme permettent de confirmer votre identité. Ces données et celles collectées via le chatbotsont ensuite uniquement utilisées par les médecinsconcernésdans le but de vous fournir des soins de santé sûrs et professionnels. La conversation vidéo pendant la téléconsultation est également totalement confidentielle entre vous et le médecin et n'est pas enregistrée. Toutes ces données sont disponibles pour vous et le médecin avec lequel vous avez eu la téléconsultation pendant 24 heures après la fin de la téléconsultation.

L’équipe de support ne peut en aucun cas accéder à vos données de santé partagées avant la consultation, aux images liées aux symptômes ou aux données de santé que vous avez fournies au médecin via l'application et/ou verbalement pendant la téléconsultation.

Après un délai maximum de 24 heures, toutes les informations échangées lors de votre consultation seront supprimées. Nous ne conservons que les métadonnées de votre conversation, c’est-à-dire les actions effectuées par les médecins et celles automatiquement enregistrées dans Doktr (p. ex. l’ouverture etla clôture de la téléconsultation), en ce compris leur horodatage. L’objectif de cet archivage est de rendre compte de nos activités et de la qualité de notre service. Nous conservons également la catégorie à laquelle se rapporte chaque téléconsultation (par exemple, covid, allergie, voies respiratoires,... ) de façon anonymisée et à des fins purement statistiques.