Qu'est-ce que le diabète ?

Le diabète n'est pas vraiment une maladie, mais un terme générique désignant plusieurs affections différentes qui affectent la capacité de l'organisme à réguler le taux de sucre dans le sang (glucose).

Le glucose est une source d'énergie importante pour nos muscles et nos tissus. C’est aussi la principale source d'énergie du cerveau. L'organisme peut utiliser les graisses, les protéines et le glucose pour créer de l'énergie, mais le glucose constitue sa principale source d’énergie.

Les différents types de diabète ont des causes et des mécanismes différents, mais tous ont en commun une glycémie trop élevée. L'hyperglycémie est difficile à supporter pour l'organisme. Si elle n'est pas traitée, elle entraîne de graves conséquences à long terme au niveau des tissus et des organes internes.

Quels sont les différents types de diabète ?

Le diabète chronique est généralement divisé en deux types :

le diabète de type 1

le diabète de type 2

Il existe également des variantes non chroniques du diabète, comme :

le prédiabète , précurseur du diabète de type 2 ;

, précurseur du diabète de type 2 ; le diabète gestationnel, ou diabète de grossesse, qui se caractérise par une augmentation de la glycémie pendant la grossesse.

Quels sont les symptômes du diabète et du prédiabète ?

Les symptômes du diabète dépendent en grande partie de l'augmentation de la glycémie. Certaines personnes, en particulier celles qui souffrent de prédiabète ou de diabète de type 2, peuvent être asymptomatiques ou présenter des symptômes très légers. Dans le cas du diabète de type 1, les symptômes apparaissent généralement plus rapidement et sont plus graves.

Les symptômes courants de l'hyperglycémie sont les suivants :

soif intense

besoin d'uriner plus souvent et en plus grande quantité

sensation de fatigue et de faiblesse

maux de tête

troubles de la vue (par ex. vision floue)

Quel appareil utiliser pour mesurer la glycémie ?

Une façon courante de mesurer son taux de glycémie consiste à se faire une piqûre dans le doigt et à prélever une goutte de sang sur un bâtonnet de test spécial. Ce bâtonnet est ensuite inséré dans un lecteur de glycémie. Ce test de piqûre au doigt est appelé test de sang capillaire. Il s’effectue facilement à la maison.

Une autre méthode est la prise de sang, généralement réalisée dans le bras.

L'échantillon de sang est généralement prélevé à jeun, c’est-à-dire sans qu’aucun aliment n’ait été consommé pendant une période d’au moins 8 heures. Il est également possible de réaliser la prise de sang sans être à jeun. Les valeurs obtenues sont alors légèrement plus élevées.

À partir de quel taux de glycémie est-on diabétique ?

Le taux de glycémie normal s’élève à 6,0 mmol/L maximum.

Le prédiabète correspond à une glycémie comprise entre 6,1 et 6,9 mmol/L.

Dans le cas du diabète, la valeur est supérieure à 7,0 mmol/L.

Quelle est la différence entre le diabète de type 1 et de type 2 ?

L'âge est un facteur important pour déterminer le type de diabète. Chez les jeunes, le diabète de type 1 prédomine, bien qu'il existe des cas occasionnels de diabète de type 2. Chez les patients d'âge moyen et plus âgés, le diabète de type 2 prédomine, bien que le diabète de type 1 soit également présent.

Dans la tranche d'âge intermédiaire, à partir de 25 ans, il peut être difficile à déterminer dans certains cas. Il existe une variante du diabète de type 1 qui touche les adultes (diabète LADA), et dont l'évolution est plus insidieuse.

Quelles sont les différences générales entre le diabète de type 1 et de type 2 ?

Le diabète de type 1 se caractérise par une progression plus rapide de la maladie, une perte de poids plus importante et une déshydratation . La plupart des personnes présentent un poids corporel normal et des symptômes de diabète perceptibles. Il est fréquent que les patients présentent des corps cétoniques dans les urines et le sang. Les corps cétoniques proviennent de la dégradation de sources d'énergie autres que le glucose. Ils indiquent un déficit énergétique dans les cellules. Chez la plupart des personnes, les tests peuvent révéler la présence d'anticorps dirigés contre leurs propres cellules productrices d'insuline.

Le diabète de type 2 touche généralement les personnes en surpoids, souffrant d'hypertension artérielle et d'hyperglycémie. Les symptômes sont généralement plus légers et se manifestent depuis longtemps. De nombreuses personnes ont des parents ayant souffert de diabète de type 2. Les tests ne révèlent généralement pas la présence de corps cétoniques dans le sang ou les urines ni d'anticorps dirigés contre les cellules productrices d'insuline.

