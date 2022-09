L’urticaire est une réaction cutanée qui provoque des démangeaisons et des éruptions cutanées en relief. L’éruption cutanée peut varier en taille et en forme. Les plaques peuvent mesurer seulement quelques centimètres ou s’étendre sur de plus grandes zones. La peau touchée est alors un peu bombée. L’urticaire provoque une éruption cutanée assez semblable à ce qu’on observe quand on touche des orties, d’où son nom. L’urticaire n’est pas contagieuse.