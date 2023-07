Les poux et les lentes se trouvent près du cuir chevelu et sont visibles à l'œil nu.

Éléments factuels concernant les poux et les lentes

Les poux se nourrissent de sang humain et se déplacent en grimpant sur les cheveux. Ils se nichent dans les cheveux, raison pour laquelle on les appelle parfois "poux de tête". Ils se développent à partir d'œufs de poux pour devenir de jeunes poux, ou nymphes, qui se transforment ensuite en poux adultes.

Pour que les poux se développent, les cheveux doivent mesurer au moins trois centimètres de long.

Comment repérer les poux et les lentes ?

Les poux mesurent deux à trois millimètres de long et sont visibles à l'œil nu. Ils sont gris, rouges, noirs ou bruns, en fonction de la durée durant laquelle ils ont pu se nourrir de sang. Les jeunes poux sont plus petits, ce qui les rend parfois difficiles à détecter.

Les lentes se trouvent sur les cheveux proches du cuir chevelu. Les œufs de poux sont noirs lorsqu'ils contiennent un pou en train d'éclore. Les œufs vides sont de couleur claire, ovales, souvent blanc jaunâtre et mesurent environ un millimètre de long.

Comment attrape-t-on des poux ?

Les poux se propagent par contact direct de tête à tête ; ils ne peuvent ni sauter ni voler. C'est en été que les poux sont les plus actifs et que le risque d'en attraper est donc le plus élevé. Il est donc fréquent que les poux se propagent dans les écoles et les jardins d'enfants, après l'été.

Une fois qu’ils ne sont plus dans les cheveux, les poux ne peuvent pas se déplacer et ne peuvent survivre plus de 24 heures. Les poux ne sont pas dus à un manque d'hygiène.

Quels sont les symptômes des poux ?

Vous êtes évidemment sûr de la présence de lentes ou des poux vivants dans vos cheveux et sur votre cuir chevelu si vous pouvez les voir. Les autres signes de la présence de poux sont les suivants

Démangeaisons du cuir chevelu . Les démangeaisons sont dues à une hypersensibilité à la salive du pou.

. Les démangeaisons sont dues à une hypersensibilité à la salive du pou. Poudre noire sur l'oreiller ou les épaules . Il peut s'agir de la peau ou des excréments des poux.

. Il peut s'agir de la peau ou des excréments des poux. Grattage et infections des plaies superficielles du cuir chevelu.

Après l'infestation, les démangeaisons commencent au bout de 4 à 6 semaines. Toutefois, si vous avez déjà eu des poux antérieurement, les démangeaisons peuvent se manifester au bout de quelques jours seulement.

Que faire contre les lentes et les poux ?

Peignez les cheveux de vos enfants avant le début de l'année scolaire et après les vacances, et traitez-les avec un shampoing répulsif contre les poux si vous en trouvez. Cette précaution permet d'éviter les épidémies de poux.

Les cheveux très frisés ou épais peuvent être difficiles à peigner avec le peigne à poux. Utilisez de l'après-shampoing à forte dose et peignez chaque fois une petite section à la fois. Si c'est trop difficile, utilisez un peigne à dents plus larges.

Informez les personnes avec lesquelles vous avez été en contact étroit et qui sont susceptibles d'être infectées, afin qu'elles vérifient si elles ont été elles aussi infectées.

Si vous repérez des poux, traitez-les avec une solution anti-poux, disponible en vente libre.

Nettoyez/lavez tout ce qui est susceptible d'abriter des poux et de vous réinfecter, comme les brosses à cheveux et les peignes, les bonnets, les écharpes, les chapeaux et les casquettes. Vous pouvez également vous abstenir d'utiliser ces objets pendant deux jours, pour laisser aux poux le temps de mourir.

Voici comment procéder pour se débarrasser des poux :

Achetez un véritable peigne à poux portant le marquage CE, ce qui signifie qu'il répond aux exigences de sécurité de l'UE. Demandez conseil à votre pharmacien. Un peigne de couleur claire est le plus utile pour repérer les poux foncés.

Démêlez les nœuds et divisez les cheveux en sections pour les rendre plus faciles à repérer et à atteindre.

Disposez du papier blanc ou un miroir sous vos cheveux pour repérer les lentes ou les poux.

Mouillez vos cheveux ou utilisez un après-shampoing. Vous pouvez également mouiller votre peigne.

Utilisez de l'après-shampoing, car les poux sont moins mobiles et plus faciles à voir après ce traitement.

Peignez toujours du cuir chevelu vers les pointes des cheveux. Peignez également dans différentes directions.

Lorsque vous avez découvert des poux, peignez toujours vos cheveux séparément à deux reprises, pour vous assurer qu'ils disparaissent complètement.

Comment traiter les poux ?

Si vous trouvez des poux vivants, vous devez traiter vos cheveux avec un produit anti-poux. Ce produit est en vente libre dans les pharmacies. Il est conseillé de combiner le traitement des poux avec l'utilisation d'un peigne à poux spécial.

Toutes les personnes ayant des poux dans une famille ou un groupe (comme les enfants en bas âge) doivent être traitées en même temps, afin de réduire le risque de réinfestation. La grande majorité des gens parviennent à se débarrasser des poux présents dans leurs cheveux moyennant le respect rigoureux de ces étapes.

Comment déterminer qui doit être traité ?

Utilisez le peigne à poux pour repérer les poux dans les cheveux des personnes susceptibles d'être infectées. Seules les personnes infectées doivent être traitées.

Si vous trouvez des poux chez des enfants de moins de deux ans, vous devez consulter une crèche ou un centre de santé pour déterminer le traitement approprié.

Traitement des poux visibles

Utilisez des produits anti-poux contenant de la diméticone. Ils sont disponibles en pharmacie.

Répétez le traitement après une semaine, car il arrive que les œufs de poux survivent au traitement.

Évitez tout contact entre les cheveux jusqu'à la fin du deuxième traitement.

Après le traitement, peignez vos cheveux au moins deux fois par semaine pendant quinze jours pour vous assurer que tous les poux ont disparu. Cette consigne s'applique à toute personne ayant été en contact étroit avec la personne infectée, afin de s'assurer qu'elle n'est pas elle-même infectée.

Si le traitement à la diméticone ne donne pas de résultats, essayez de traiter à l'aide de Tenutex, une solution disponible elle aussi en pharmacie sans ordonnance. Suivez les instructions figurant sur l'emballage.

Si vous trouvez des poux vivants après le traitement, il se peut que

vous n'ayez pas suivi les instructions assez rigoureusement ;

vous ayez de nouveaux poux. Il est important de traiter en même temps toutes les personnes porteuses de poux et en contact étroit. En effet, le traitement ne protège pas contre une réinfestation ;

vous ayez oublié de nettoyer les peignes et les brosses à cheveux. Les poux peuvent se propager par les cheveux laissés dans la brosse à cheveux. Tous les peignes et les brosses à cheveux doivent être nettoyés après le traitement, car les poux peuvent s'y propager.

Les œufs de poux blancs et vides, ou lentes, peuvent rester dans les cheveux pendant une longue période après un traitement anti-poux. Ils peuvent être si solidement fixés qu'ils suivent le cheveu dans sa croissance et ne peuvent être enlevés sans couper les cheveux.

Quand consulter un médecin ?

Consultez votre crèche ou votre centre de santé avant de traiter des enfants de moins de deux ans.

Vous avez essayé différents traitements, mais les poux sont toujours vivants ? Si c'est le cas, contactez votre médecin traitant.

