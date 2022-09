1 juillet 2022

Proximus, la Mutualité chrétienne et Solidaris collaborent afin de renforcer le développement de l’écosystème local autour de Doktr

Les mutualités MC et Solidaris s’associent à Doktr, l’app de consultation vidéo lancée par Proximus. Cette alliance vise à contribuer au développement d’un modèle de soins hybride prêt pour l’avenir, dans lequel tous les patients ont accès à des soins abordables et de qualité, et qui tient compte des besoins et des souhaits des médecins et des prestataires de soins.