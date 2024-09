28 février 2023 Connaissez-vous les conséquences du manque de sommeil sur votre corps ?

Vous faites partie de ces personnes qui se retournent dans leur lit et ne parviennent pas à trouver le sommeil ? Dans ce cas, vous n’êtes pas seul. Des millions de personnes dans le monde entier ne parviennent pas à dormir les huit heures par nuit recommandées. Le sommeil est pourtant très important. Si nous ne dormons pas suffisamment, notre corps et notre esprit en souffrent malheureusement de nombreuses manières. Vu ces conséquences diverses et importantes du manque de sommeil, il n’est pas surprenant que des études aient démontré qu’un sommeil insuffisant soit associé à un risque général accru de décès, ainsi qu’à une moins bonne qualité de vie. Dans cet article de blog, nous approfondissons les symptômes et conséquences du manque de sommeil sur votre corps. Par ailleurs, nous donnons six conseils pour un meilleur sommeil !