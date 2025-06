Les conflits les plus fréquents pendant les vacances et comment y remédier

Sources fréquentes de disputes

Les vacances suscitent classiquement des espoirs de sérénité et de liberté. Passer quelques semaines ensemble crée des attentes. La nature est plus belle que jamais, et on espère que cette période sera synonyme de repos, de divertissement, mais aussi de moments agréables et de partage, le tout de manière parfaitement dosée. Pour peu que ces attentes soient déçues, la relation peut facilement en pâtir. En effet, à qui s'en prendre lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu ?

Les addictions ont également tendance à s'intensifier pendant les vacances. Pendant cette période, en effet, le temps et les excuses pour boire un verre ne manquent pas. Les finances constituent une autre source de conflit récurrent : l'argent est souvent étroitement lié aux rêves et aux désirs, et il est parfois difficile de se mettre d'accord sur les besoins prioritaires.

Pourquoi nous disputons-nous en vacances ?

Ces conflits résultent souvent d'une combinaison d'attentes différentes et de temps prolongé passé ensemble. Il arrive aussi que certains conflits couvent depuis longtemps et éclatent les vacances venues, avec toutes les frustrations qui en résultent. Il est important de se rappeler, cela dit, que les disputes ne sont pas dangereuses pour autant que l'on ait aussi du temps et de l'espace en suffisance pour passer de bons moments ensemble.

D'une manière générale, il peut être important de parler des choses qui vous dérangent et d'aborder la situation en face. Il est souvent judicieux de chercher du soutien auprès d'amis ou de professionnels. Assurez-vous également d'être vous-même dans un état d'équilibre raisonnable avant de pointer du doigt les défauts ou les comportements dérangeantsde l'autre.

8 conseils pour éviter les disputes

Voici les conseils de nos psychologues pour gérer les disputes pendant les vacances et préserver la relation :

Parler : Exprimez votre ressenti, vos rêves, vos espoirs et ce qui est important pour chacun d'entre vous. Écoutez-vous l'un l'autre, exprimez-vous tous les deux. Essayez de trouver des terrains d'entente et faites de la place pour les différences. Accepter : Acceptez le fait que pendant vos vacances, vous n'aurez pas toujours le temps de vous reposer et d'obtenir ce sentiment de liberté tant attendu. L'essentiel de la récupération s'effectue dans la vie quotidienne. Si vous n'y parvenez pas, demandez l'aide d'un professionnel. Projets : Nourrissez des projets raisonnablement ambitieux et concertez-vous à ce sujet avec votre partenaire. Chamailleries : Il peut être très important, dans une relation solide, de se chamailler un peu. Il est normal d'exprimer une certaine résistance face à la volonté de l'autre et d'en recevoir de sa part. Mais veillez aussi à savourer les bons moments ! Addictions : Abordez le problème de front sans attendre ! Ne vous isolez pas, cherchez de l'aide auprès d'amis et de professionnels. Finances : Essayez de vous mettre d'accord sur vos souhaits et vos rêves, et créez un consensus sur la manière d'utiliser votre argent. Temps personnel : Accordez du temps à l'autre, mais prenez aussi du temps pour vous. Établissez ensemble un plan pour vous permettre de disposer chacun de l'espace dont vous avez besoin. Renforcer la confiance : Essayez de projeter un regard confiant l'un sur l'autre, pour voir ce que chacun de vous a de meilleur. Une méfiance constante détruit la relation. N'oubliez pas que votre propre comportement influe sur les sentiments de votre partenaire.

Avez-vous l'impression que les tensions persistent pendant les vacances ou que des problèmes relationnels plus profonds sont en jeu ? L'app Doktr vous permet d'entrer rapidement en contact par vidéo avec un psychologue agréé. Bénéficiez d'une écoute attentive, d'un soutien professionnel et de conseils pratiques pour mieux gérer les disputes.