18 décembre 2023 Doktr lance des consultations en ligne avec des psychologues en collaboration avec Solidaris

Depuis son lancement en 2021, 105.000 Belges se sont déjà inscrits sur l’application Doktr afin de contacter facilement un médecin généraliste via leur smartphone. Et ce n'est pas tout ! À partir de janvier 2024, Doktr proposera également des consultations en ligne avec des psychologues agréés. En collaboration avec Solidaris Wallonie, ils rendront ainsi les soins de santé mentale plus disponibles et financièrement accessibles. Tout problème mental pourra être abordé dans le cadre d'un parcours simple, sûr et digital.