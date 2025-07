Comment réagit votre corps lorsque vous arrêtez de fumer ? Six conseils pour réussir

6 mars 2025 La détox digitale peut améliorer votre qualité de vie

Nous passons de plus en plus de temps derrière des écrans, que ce soit sur les médias sociaux ou d'autres plateformes. Si la technologie nous facilite la vie à bien des égards, une consommation digitale excessive peut nuire à notre bien-être. C'est pourquoi de plus en plus de personnes choisissent de s'éloigner consciemment de leurs écrans et d'effectuer une cure de détox digitale. Une telle cure ne réduit pas seulement le stress, mais contribue également à une meilleure santé mentale, à une image de soi plus positive et à une meilleure qualité de vie. Validé par un médecin généraliste