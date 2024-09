25 mars 2024 Soleil au printemps : plus dangereux qu’en été !

À la sortie de l'hiver, la peau n'a généralement pas encore eu le temps de produire suffisamment de pigments protecteurs. Elle est plus fine et donc plus sensible aux coups de soleil. Pourquoi se méfier de l'indice UV au printemps et se protéger des rayons agressifs durant cette période de l'année ? On vous dit tout dans ce blog.