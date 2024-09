10 juin 2024 Améliorez vos compétences communicationnelles : 7 conseils pour des consultations vidéo efficaces avec vos patients

En tant que médecin généraliste, il est essentiel d’affiner vos compétences en matière de communication afin de maintenir une interaction efficace avec vos patients, même à distance. La consultation vidéo a fait son apparition lors de la pandémie de Covid-19 et, si elle est encore largement utilisée dans certains cabinets, d’autres l’ont abandonnée. Le recours à cette technologie requiert quelques adaptations au niveau de l’utilisation effective des compétences de communication verbale et non verbale. Dès lors, voici 7 recommandations qui vous aideront à utiliser la consultation vidéo dans votre cabinet et à en améliorer l’efficacité.