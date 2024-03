Qu'est-ce que la pneumonie ?

La pneumonie est une infection du tissu pulmonaire d'un des poumons ou des deux (double pneumonie). L'infection est causée par des micro-organismes, généralement des bactéries ou des virus, qui se transmettent par l'air respiré.

Quels sont les symptômes de la pneumonie chez l'adulte ?

L'inflammation des poumons rend l'absorption d'oxygène, et donc la respiration, plus difficiles. Elle se double d'un gonflement de la muqueuse. Il en résulte un resserrement des voies respiratoires et parfois une respiration sifflante, en particulier chez les enfants.

La gravité de la pneumonie varie en fonction de nombreux facteurs tels que le micro-organisme à l'origine de l'infection, l'âge et l'état de santé général. Les causes de la pneumonie sont multiples. De ce fait, ses symptômes sont eux aussi variés. Les symptômes légers peuvent ressembler à ceux d'un rhume ou d'une grippe (malaise, toux, fièvre, etc.), mais ils durent plus longtemps et s'aggravent s'ils ne sont pas traités. Chez les personnes âgées, les personnes déjà malades et celles dont le système immunitaire est affaibli, elle peut provoquer des symptômes plus graves et nécessiter une hospitalisation.

Les symptômes courants de la pneumonie sont les suivants :

· douleur thoracique lors de la respiration ou de la toux

· toux

· sensation de fatigue et de faiblesse

· fièvre, transpiration et frissons

· essouflement (dyspnée)

· confusion, en particulier chez les personnes âgées de plus de 65 ans

Une pneumonie sans fièvre ni toux peut également survenir, en particulier chez les personnes âgées.

Quels sont les symptômes de la pneumonie chez les enfants et les bébés ?

Les enfants de moins de deux ans sont plus exposés au risque de pneumonie. Cela est dû au fait que leur système immunitaire n'est pas encore complètement développé. Les jeunes enfants peuvent également inhaler accidentellement de petits morceaux d'aliments ou de jouets, qui peuvent provoquer une inflammation.

Les enfants, en particulier ceux de moins de sept ans, peuvent présenter des symptômes de pneumonie différents de ceux des adultes. Les symptômes chez les enfants sont les suivants :

· respiration sifflante

· respiration courte et rapide

· difficultés à s'alimenter

· douleurs abdominales ou vomissements

· manque d'entrain au jeu et diminution des contacts avec l'environnement

· pâleur

Quelle est la cause d’une pneumonie ?

L'infection du tissu pulmonaire est causée par des micro-organismes transmis par l'air respiré.

Voici quelques exemples de micro-organismes :

Bactéries. La cause la plus fréquente de pneumonie bactérienne est le pneumocoque. La pneumonie peut tre directement due à cette bactérie ou survenir à la suite d'un rhume ou à la suite d'un rhume ou d'une grippe.

La cause la plus fréquente de pneumonie bactérienne est le pneumocoque. La pneumonie peut tre directement due à cette bactérie ou survenir à la suite d'un rhume ou à la suite d'un rhume ou d'une grippe. Mycoplasme. Mycoplasma pneumoniae est une petite bactérie sans paroi cellulaire. Elle provoque généralement une forme plus légère de la maladie, avec une évolution plus longue.

Mycoplasma pneumoniae est une petite bactérie sans paroi cellulaire. Elle provoque généralement une forme plus légère de la maladie, avec une évolution plus longue. Champignons. La pneumonie causée par des champignons est plus fréquente chez les personnes souffrant de maladies chroniques ou d'un système immunitaire affaibli, comme dans le cas d'une infection par le VIH.

La pneumonie causée par des champignons est plus fréquente chez les personnes souffrant de maladies chroniques ou d'un système immunitaire affaibli, comme dans le cas d'une infection par le VIH. Virus. Certains virus du rhume ou de la grippe peuvent provoquer une pneumonie. Parmi les virus, on peut citer le VRS, le virus de la grippe et le coronavirus. Ces virus sont également la cause la plus fréquente de pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans.

Une autre cause est la pénétration d'un corps étranger dans les poumons, comme de la nourriture, des boissons, des vomissements ou de la salive. Ce type de pneumonie est appelé pneumonie par inhalation.

Parmi les autres types de pneumonie figure également la pneumonie chimique. Il s'agit d'une forme grave, causée par l'inhalation de liquides ou de solvants toxiques. Elle peut se produire, par exemple, lorsque des enfants avalent accidentellement des solvants et vomissent le liquide, qui peut alors pénétrer dans les poumons.

La pneumonie est-elle contagieuse ?

La pneumonie est contagieuse dans la plupart des cas et se propage par l'intermédiaire de particules pathogènes transmises par la salive (toux, éternuements, échanges oraux, reniflements). L'inhalation met l'autre personne en contact avec ces particules, ce qui peut entraîner une infection chez cette dernière.

Cependant, toutes les personnes en contact avec une personne atteinte de pneumonie ne développeront pas nécessairement elles-mêmes une pneumonie. D'autres facteurs tels que l'état de santé, l'âge, l'immunité, etc. jouent un rôle à cet égard.

Traitement de la pneumonie

Le choix du traitement à réserver à la pneumonie dépend de la cause de la maladie. La pneumonie causée par des bactéries se traite par des antibiotiques. Les antibiotiques auxquels les bactéries réagissent varient selon les cas. Si l'infection est causée par un virus, les antibiotiques ne sont pas efficaces.

Si les symptômes s'aggravent, une hospitalisation peut s'avérer nécessaire. C'est particulièrement le cas lorsque la respiration est gravement affectée.

Quand faut-il consulter d'urgence un médecin ?

En cas de suspicion de pneumonie, la consultation d'un médecin est toujours requise.

Consulter immédiatement un médecin en cas d'apparition de l'un des symptômes d'alarme :

· Si vous avez un certain âge, si vous souffrez d'une maladie pulmonaire, si votre système immunitaire est affaibli ou que vous présentez toute autre affection vous exposant au risque de développer des symptômes et des signes plus graves de pneumonie.

· Si votre enfant présente des signes de pneumonie et semble se sentir très mal, par exemple s'il devient apathique, sans énergie ou qu'il éprouve des difficultés à parler.

· Si votre état ou celui de votre enfant s'aggrave rapidement, par exemple en cas de forte fièvre accompagnée de frissons et de tremblements.

· Si vous ou votre enfant avez de grandes difficultés à respirer, des soins médicaux d'urgence s'imposent. Pour ce faire, appelez le 112 ou faites évaluer l'état de votre enfant par un service de soins d'urgence.

En cas de suspicion de pneumonie, il faut toujours consulter un médecin, quels que soient les antécédents médicaux. Même les jeunes en bonne santé peuvent tomber gravement malades.

En cas d'infection respiratoire légère, il est important de donner à l'organisme le temps et l'énergie nécessaires pour faire face à la maladie. Cela peut prendre les formes suivantes :

Reposez-vous et ménagez-vous. Il n'est pas nécessaire de s'allonger, mais vous pouvez vous asseoir. Si vous en avez la force, faites de courtes promenades. L'important est d'ééviter tout exercice ou effort physique.

Il n'est pas nécessaire de s'allonger, mais vous pouvez vous asseoir. Si vous en avez la force, faites de courtes promenades. L'important est d'ééviter tout exercice ou effort physique. Buvez beaucoup . Il est important de s'hydrater, car cela facilite l'expectoration des mucosités, soulage la toux et reconstitue le liquide perdu en cas de fièvre.

. Il est important de s'hydrater, car cela facilite l'expectoration des mucosités, soulage la toux et reconstitue le liquide perdu en cas de fièvre. Les symptômes tels que la toux et les difficultés respiratoires s'aggravent lorsque vous êtes en position allongée. Vous pouvez améliorer votre position de sommeil en installant un oreiller supplémentaire , en plaçant un oreiller sous le matelas ou en surélevant la tête du lit à l'aide de livres ou de blocs.

, en plaçant un oreiller sous le matelas ou en surélevant la tête du lit à l'aide de livres ou de blocs. Les médicaments contre la fièvre peuvent vous soulager en cas de forte fièvre.

Restez chez vous tant que vous êtes malade, afin de ne contaminer personne d'autre.

Questions fréquemment posées

Nous avons rassemblé ici quelques questions et réponses sur la pneumonie.