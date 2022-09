Les jeunes enfants peuvent attraper un rhume jusqu’à 10 fois par an. Les infections dépendent de nombreux facteurs. Deux causes principales sont à noter : un système immunitaire qui n’est pas encore pleinement développé et de nombreux contacts avec des enfants et des adultes. Dans la plupart des cas, le rhume disparaitra tout seul. Mais parfois, un rhume plus complexe peut provoquer des symptômes plus importants.