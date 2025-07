Travailler chez Doktr

À propos de Doktr

75 % des médecins généralistes ont un délai d'attente complet ou partiel. Le temps d'attente pour obtenir une aide psychologique auprès d'un psychologue est également de 6 mois en moyenne. Cette pénurie pèse lourdement sur l'accessibilité des soins pour les patients en Belgique.

Doktr est une start-up innovante qui facilite et sécurise les consultations vidéo entre les utilisateurs et les prestataires de soins de santé. Grâce à l'application Doktr, vous parlez à la fois à un médecin reconnu, à un psychologue et à un coordinateur de retour au travail. Les conseils médicaux sont ainsi accessibles à tous, où que vous soyez.