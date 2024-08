Qu’est-ce qu’une otite ?

Une otite, aussi appelée otite moyenne aiguë, est une inflammation de l'oreille moyenne, généralement déclenchée par des bactéries ou des virus. L’otite fait souvent suite à une infection respiratoire, comme un rhume. Les trompes d'Eustache reliant l'oreille moyenne à la gorge sont gonflées et obstruées, ce qui entraîne une accumulation de liquide et une infection. Les infections de l'oreille peuvent causer une gêne importante.

Quels sont les symptômes de l'otite ?

Les otites se déclarent souvent soudainement et disparaissent au bout de quelques jours (si elles sont virales). C'est pourquoi on les appelle aussi otites moyennes aiguës.

Les symptômes courants de l'otite sont les suivants :

douleur à l'oreille, surtout en position allongée

surtout en position allongée fièvre

bouchon dans l'oreille

dans l'oreille perte d'audition

La douleur est due à l'accumulation de liquide et de pus derrière le tympan, ce qui augmente la pression sur la membrane. Parfois, la pression augmente tellement que le tympan se rompt et que du pus ou du sang peut s'écouler de l'oreille. En général, la douleur est forte avant la rupture du tympan, puis elle s'atténue.

Symptômes de l’otite chez l'enfant

Chez les enfants de moins d'un an, une infection de l’oreille se manifeste souvent par de la fièvre et des douleurs . Les symptômes de l’otite ne sont pas faciles à reconnaître chez les jeunes enfants étant donné qu’ils ne savent pas exprimer clairement leur malaise.

Les signes d'infection de l'oreille que vous pouvez observer chez l’enfant sont les suivants :

il se frotte ou se tire l'oreille

il a des difficultés à dormir

il a des difficultés à manger

il pleure plus que d'habitude ou est difficile

il semble avoir des difficultés à entendre ou à réagir aux sons

il perd l'équilibre

il a du liquide qui s'écoule de l'oreille

Quelles sont les causes de l'otite ?

Les infections de l'oreille sont généralement causées par des bactéries, mais elles peuvent également être dues à des virus. Le tympan est un canal situé à l'intérieur de l'oreille, qui évacue normalement le liquide de l'oreille moyenne vers la gorge. Dans le cas d'une infection de l'oreille, le canal est gonflé et obstrué, ce qui signifie que le liquide n'est pas évacué, mais reste derrière le tympan.

Cela peut se produire, par exemple, lors d'un rhume ou d'une grippe, lorsque les muqueuses du tympan peuvent gonfler, tout comme d'autres muqueuses du nez et de la gorge. Le virus du rhume rend alors l'organisme moins apte à se défendre contre les bactéries. Les bactéries se développent dans le liquide et peuvent commencer à se développer et provoquer une infection à l'intérieur de l'oreille.

Une otite peut également survenir pour d'autres raisons qui provoquent l'obstruction du tympan. Par exemple, les muqueuses du nez et de la gorge peuvent gonfler à cause d'allergies ou d'une glande hypertrophiée derrière le nez. Ce phénomène est fréquent chez les jeunes enfants, car leurs glandes nasales sont relativement grosses par rapport à celles des adultes. Les infections de l'oreille sont plus fréquentes chez les enfants, car leurs tympans sont plus étroits que ceux des adultes et se bouchent plus facilement.

Les otites guérissent souvent d'elles-mêmes. Pour minimiser la douleur, vous pouvez essayer de réduire le gonflement du nez et des oreilles de la façon suivante :

surélever la tête du lit en utilisant, par exemple, plusieurs oreillers lorsque vous vous couchez ou en plaçant des livres épais sous les pieds du lit.

en utilisant, par exemple, plusieurs oreillers lorsque vous vous couchez ou en plaçant des livres épais sous les pieds du lit. porter votre enfant de moins d'un an dans un porte-bébé , en le tenant sur vos genoux ou en le plaçant dans un transat.

, en le tenant sur vos genoux ou en le plaçant dans un transat. utiliser des sprays nasaux décongestionnants

décongestionnants utiliser une solution saline pour rincer le nez

Vous pouvez utiliser des médicaments contre la douleur et la fièvre si nécessaire. Il est également préférable d'éviter de prendre un bain en cas d'otite.

Les enfants âgés de 1 à 12 ans contractent souvent des otites qui sont moins graves et guérissent d'elles-mêmes en quelques jours. Cependant, il est parfois nécessaire de traiter l’otite avec des antibiotiques. C'est le cas, par exemple, si l'enfant :

a une forte fièvre

a une oreille très douloureuse ou si l'infection risque de se propager

souffre d'une autre maladie grave

Quand devez-vous consulter un médecin ?

Consultez immédiatement un médecin si vous ou votre enfant présentez les symptômes suivants :

douleur à l'oreille et fatigue, faiblesse et raideur au niveau du cou

douleur à l'oreille, forte fièvre et forte sensation de maladie

gonflement et rougeur derrière l'oreille, ou gonflement très marqué de l'oreille

Contactez également votre médecin si vous ou votre enfant présentez les symptômes suivants :

douleur à l’oreille pendant plus de 24 heures

douleur à l’oreille et fièvre

liquide qui s'écoule de l'oreille, ce qui peut être le signe d’une perforation du tympan

douleur dans l'oreille, ou écoulement de liquide de l'oreille, pendant deux ou trois jours après avoir consulté un médecin

aggravation des symptômes après avoir consulté un médecin

perte d'audition, bouchon d'oreille, bourdonnement ou bip dans l'oreille n’ayant pas disparu après trois mois.

Grâce à l’app Doktr, vous pouvez rapidement parler par vidéo à un médecin généraliste reconnu , sans devoir prendre rendez-vous. Le médecin généraliste peut vous aider à évaluer les symptômes et peut vous conseiller un traitement.

Le médecin vous a prescrit des médicaments ? Vous trouverez immédiatement les ordonnances dans l’application ou sur votre carte d’identité électronique (eID).

Obtenez de l’aide dans l’app Doktr

Questions fréquentes