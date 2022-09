Les causes de la grippe

La grippe est une maladie infectieuse contagieuse causée par un virus de la grippe. Il existe différents virus qui sont à l’origine de la grippe. Les virus A et B sont ceux qui provoquent une grippe typique, tandis que le virus C donne une variante avec des symptômes plus légers.

La grippe A se décline elle-même en plusieurs variantes, dont les plus courantes ont provoqué des pandémies (grippe espagnole, grippe asiatique, grippe de Hong Kong ou encore grippe mexicaine).

Le coronavirus à l’origine de la Covid-19 peut provoquer des symptômes très similaires à la grippe. Il est donc désormais encore plus important de rester à la maison lorsque vous êtes malade et de contacter un médecin pour évaluer si vous devez subir un test.

Pendant combien de temps la grippe est-elle contagieuse ?

La grippe est contagieuse juste avant l’apparition des symptômes et jusqu’à 5 jours après. Plus les symptômes sont graves et plus la contagiosité est importante.

La période d’incubation, c’est-à-dire la période entre le moment où vous êtes infecté et le développement des premiers symptômes, est assez courte et dure généralement un à trois jours. Le virus se propage lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. C’est ce qu’on appelle une infection par aérosols. Vous pouvez également être infecté par un contact direct en serrant la main ou en touchant un objet contaminé.

Comment prévenir la grippe ?

Si vous attrapez la grippe, vous pouvez réduire le risque de propagation en suivant ces conseils :

Restez à la maison et évitez tout contact avec les autres lorsque vous présentez des symptômes.

Toussez et éternuez dans un mouchoir que vous jetterez par la suite.

Lavez-vous les mains souvent et soigneusement.

Pendant la saison de la grippe, vous pouvez réduire les risques de contracter la grippe grâce aux conseils suivants :

Lavez-vous soigneusement les mains.

Tenez-vous à distance des personnes qui sont malades.

Les symptômes de la grippe

L’évolution typique de la grippe commence par des frissons, de la fièvre et une fatigue importante. Les symptômes suivants peuvent également survenir :

Forte fièvre (environ 39 °C à 40 °C)

Fatigue musculaire

Mal de crâne

Fatigue

Gorge irritée

Toux sèche

Des symptômes tels que des vomissements ou de la diarrhée peuvent également être observés, en particulier chez les jeunes enfants.

Il peut être difficile d’évaluer les symptômes et de différencier un rhume d’une grippe. La grippe provoque généralement une fièvre plus élevée et des douleurs musculaires plus importantes. Les symptômes de la grippe durent également plus longtemps. Il n’est pas rare d’être malade pendant une à deux semaines. Et il faut encore un peu plus de temps pour s’en remettre totalement.

Les remèdes contre la grippe

Puisque la grippe est causée par un virus, les antibiotiques sont inefficaces. Mais vous pouvez prendre une série de mesures pour soulager les symptômes et éviter d’infecter les autres.

Restez à la maison et restez éloigné des autres

Vous reposez le plus possible

Prenez du paracétamol contre les douleurs

Buvez beaucoup d’eau, la fièvre a tendance à déshydrater.

Mangez des aliments légers, même si vous n’avez pas faim.

Si vous toussez beaucoup, surélevez votre tête quand vous dormez.

Soulagez vos maux de gorge avec bonbons à sucer ou en buvant des boissons chaudes ou très froides.

Le vaccin contre la grippe

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) surveille l’évolution des virus grippaux en circulation et fournit des conseils sur les variantes qui peuvent émerger chaque année. Un vaccin est fabriqué annuellement sur base de ces conseils. Le vaccin offre donc une protection contre certaines souches du virus, mais vous n’êtes pas immunisé à 100%. Il faut garder à l’esprit quemême s’il ne protège pas totalement, il évite de développer des symptômes graves.

Chaque année, il est conseillé aux personnes dites « à risque » de se faire vacciner. Ce groupe comprend les personnes de plus de 65 ans, les personnes ayant des maladies qui les rendent plus fragiles et les femmes enceintes.

Les médicaments contre la grippe

Il existe des médicaments susceptibles de ralentir les symptômes de la grippe, appelés des antiviraux. Ils peuvent être utiles aux personnes qui risquent de contracter des symptômes graves et aux personnes à risques.

Cependant, le traitement doit être donné dans les deux premiers jours qui suivent l’apparition des symptômes pour être efficace.

Quand demander de l’aide ?

La plupart des gens n’ont pas besoin de se faire soigner contre la grippe. La maladie disparait généralement d’elle-même. Cependant, il est préférable de consulter un médecin dans les situations suivantes :

Si vous appartenez à un groupe à risque et si vous présentez des symptômes grippaux.

Si vous avez une forte fièvre qui n’a pas disparue après 4 jours.

Si la fièvre réapparait après quelques jours de calme.

Si vous vous sentez très malade et si vous avez l’impression de perdre le contrôle, appelez immédiatement le 112.

Comment doktr peut-il m’aider ?

doktr vous met en contact avec des médecins certifiés. Ils vous aideront à évaluer les symptômes et vous conseiller quant aux soins nécessaires.