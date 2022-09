Les symptômes les plus courants de la Covid-19 sont la fièvre et la toux. De nombreux patients se plaignent également de fatigue et disent respirer plus difficilement. D’autres symptômes courants comprennent des écoulements nasaux, des maux de gorge, des maux de tête, des nausées, des maux de ventre, de la diarrhée et des douleurs musculaires et articulaires. Un symptôme très reconnaissable du coronavirus est la perte du goût ou de l’odorat. Mais d’autres infections causent le même genre de symptômes. En outre, une personne atteinte de la Covid-19 ne présente pas tous les symptômes listés ci-dessus. Il n’est donc pas possible de distinguer de manière fiable la Covid-19 d’un rhume seulement sur base de vos symptômes.

L’allergie au pollen ne provoque pas de fièvre, mais cause souvent des démangeaisons aux yeux et au nez, un écoulement nasal et des éternuements. À l’apparition des premiers symptômes, il est toutefois difficile de différencier les allergies de la Covid-19. Dans ce cas, restez à la maison et prenez un médicament contre les allergies. Si le médicament aide à apaiser les symptômes, il s’agit probablement d’une allergie. Surveillez toujours vos symptômes.

En résumé, il est difficile de distinguer la Covid-19 des autres infections respiratoires . Par conséquent, toutes les personnes qui développent des problèmes respiratoires et des symptômes tels que de la fièvre, des maux de gorge, une toux et des écoulements nasaux sont encouragées à rester à la maison et à éviter tout contact avec les autres.