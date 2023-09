Wat is griep?

Griep of influenza is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een type influenzavirus. Typische symptomen zijn koorts, hoesten en lichaamspijn. Influenzavirussen A en B veroorzaken het typische ziektebeeld, terwijl bij influenzavirus C de symptomen meestal milder zijn.

Griep is zeer besmettelijk en influenza A, die in veel varianten voorkomt, heeft al voor verschillende pandemieën gezorgd: Spaanse griep, Aziatische griep, Hongkonggriep en varkensgriep. Lees hier meer over griep.

Wat is een griepvaccin?

Elk jaar wordt een griepvaccin op maat samengesteld. Dit gebeurt volgens aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), op basis van de virusvarianten die dat jaar waarschijnlijk griep zullen veroorzaken.

Het vaccin bevat normaal gesproken drie of vier virusvarianten en biedt daarom bescherming tegen verschillende virusstammen, maar de bescherming is niet 100%. Als je ondanks het vaccin toch griep krijgt, zul je niet zo ziek worden als zonder het vaccin. Behoor je tot een risicogroep, dan moet je je vóór elk griepseizoen laten vaccineren.

Wanneer laat je het best het griepvaccin toedienen?

Het griepvaccin moet elk jaar opnieuw voor het begin van het griepseizoen worden toegediend om bescherming te bieden. Je laat je dus het best in oktober of november vaccineren bij je huisarts.

Eén dosis van het vaccin is voldoende voor volwassenen en kinderen ouder dan acht jaar en voor iedereen die al eerder tegen griep werd gevaccineerd.

Kinderen tussen de zes maanden en negen jaar die voor het eerst tegen griep worden ingeënt, krijgen twee doses. Tussen de eerste en de tweede dosis moeten dan minstens vier weken zitten. De tweede prik wordt met het oog op een optimale bescherming het best toegediend vóór december.

Wie moet zich laten vaccineren tegen griep?

Vaccinatie tegen griep wordt aanbevolen voor iedereen die een verhoogd risico loopt om ernstig ziek te worden door griep of een secundaire ziekte, zoals longontsteking.

Het griepvaccin is daarom aangewezen in de volgende gevallen:

Je bent ouder dan 65 jaar.

Je bent meer dan 16 weken zwanger.

Je bent minder dan 16 weken zwanger, maar behoort tot een andere risicogroep.

Je hebt een longziekte (zoals ernstige astma of COPD).

Je hebt een neuromusculaire ziekte die je ademhaling beïnvloedt.

Je hebt een hartaandoening.

Je hebt diabetes (geldt zowel voor type 1 als type 2).

Je hebt nier- of leverfalen.

Je hebt een ernstig verzwakt immuunsysteem.

Je hebt meerdere handicaps.

Je hebt ernstig overgewicht.

Je verblijft in een instelling, bijvoorbeeld een woonzorgcentrum

Er zijn geen risico's verbonden aan de toediening van het griepvaccin tijdens de zwangerschap of als je borstvoeding geeft. Als je je laat vaccineren tijdens de zwangerschap, is je pasgeborene ook deels beschermd. Kinderen kunnen worden gevaccineerd vanaf zes maanden, wat wordt aanbevolen voor kinderen met bepaalde ernstige ziekten.

Er zijn ook andere redenen om je te laten vaccineren tegen griep:

Als je samenwoont of nauw contact hebt met iemand met een ernstig verzwakt immuunsysteem, wordt aangeraden om je te laten vaccineren om die persoon te beschermen tegen griep.

Als je een kindje hebt dat jonger is dan 6 maanden.

Als je in de gezondheidszorg werkt en patiënten in risicogroepen verzorgt, is het een goed idee om je te laten vaccineren om anderen te beschermen.

Je kunt je ook laten vaccineren tegen griep als je wilt voorkomen dat je zelf ziek wordt, zelfs als geen van de bovenstaande gevallen op jou van toepassing is. In dit geval kan het nodig zijn om je vaccinatie uit te stellen, om wie het echt nodig heeft de kans te geven als eerste gevaccineerd te worden.

Om beschermd te blijven, moet je je elk jaar laten vaccineren tegen griep. Dit komt doordat de soorten griepvirussen die de ziekte veroorzaken van jaar tot jaar anders zijn. Daarom wordt telkens een nieuw vaccin op maat samengesteld.

Wie mag zich niet laten vaccineren tegen griep?

De griepprik wordt uitgesteld als je koorts hebt of kampt met een aanhoudende infectie, zoals een verkoudheid. Als je al griep hebt gehad, beschermt het vaccin je niet en maakt het je symptomen niet beter of slechter.

Raadpleeg in de volgende gevallen een arts voordat je je laat vaccineren tegen griep:

Je gebruikt bloedverdunners.

Je bent allergisch voor kippen of kippeneieren.

Je bent allergisch of denkt dat te zijn voor conserveermiddelen in het vaccin.

Je hebt in het verleden een allergische reactie op een vaccin gehad.

Waarom je laten vaccineren tegen griep?

Behoor jij tot de personen voor wie het griepvaccin aanbevolen wordt? Dan vermijdt een griepprik het risico dat je ernstig ziek wordt door griep of een secundaire ziekte, zoals longontsteking.

Veel mensen die gevaccineerd zijn, krijgen geen griep, maar zelfs als je ziek wordt, zullen de symptomen milder zijn. Het kan ook belangrijk zijn om je te laten vaccineren om je familie en vrienden te beschermen tegen besmetting.

Hoe wordt het griepvaccin toegediend?

Het griepvaccin wordt via een injectiespuit toegediend, meestal in de bovenarm. Kinderen jonger dan drie jaar krijgen de prik echter meestal in de dij.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van een griepprik?

Na je griepprik kun je een pijnlijk gevoel hebben op de plaats van de prik en kan de huid wat rood worden of opzwellen. Roodheid kan moeilijker te zien zijn als je een donker huidtype hebt.

Sommige mensen ervaren bijwerkingen, zoals koorts, hoofdpijn en spier- en gewrichtspijn. Ook een loopneus of verstopte neus is mogelijk. Bij kinderen zien we soms ook een verminderde eetlust. Deze symptomen verdwijnen meestal vanzelf na een paar dagen. Griepvaccins veroorzaken zelden ernstige bijwerkingen.