Qu'est-ce qu'une cystite ?

L'infection des voies urinaires (IVU) est en fait un terme générique désignant toutes les infections bactériennes des voies urinaires, de l'urètre aux reins en passant par la vessie. Cependant, ce terme s'utilise plus généralement pour désigner une inflammation de la vessie, également connue sous le nom de cystite. C'est la forme la plus courante.

La bactérie peut se propager dans les voies urinaires jusqu'aux reins et au bassinet du rein. Cette infection est alors appelée inflammation du bassinet du rein ou pyélonéphrite.

Symptômes de la cystite

Les symptômes courants d'une cystite sont les suivants :

Besoin d'uriner plus souvent que d'habitude

Sensation de brûlure ou douleur lors de la miction

Douleur ou gêne dans l'abdomen au niveau de la vessie.

Si l'infection s'est propagée vers les reins et le bassinet du rein, les symptômes sont plus graves. Les personnes affectées peuvent alors présenter les symptômes suivants :

Forte fièvre et nausées

Douleur dans le dos, parfois d'un seul côté

L'inflammation du bassinet du rein doit toujours être traitée, sous peine de dommages aux reins.

Causes de la cystite

Plus de la moitié des femmes souffrent d'une cystite à un moment ou à un autre de leur vie. L'infection est causée par des bactéries qui pénètrent par l'urètre, qui est assez court chez les femmes. À partir de l'urètre, les bactéries peuvent se propager vers la vessie, voire dans les voies urinaires.

Les selles contiennent de nombreuses bactéries et la cause la plus fréquente des infections de la vessie est une bactérie intestinale appelée Escherichia coli (E. coli). Les bactéries peuvent pénétrer dans l'urètre pendant les rapports sexuels, en particulier pendant les rapports sexuels avec pénétration vaginale.

L'urètre des hommes est plus long que celui des femmes et les bactéries ont moins de risques d'atteindre la vessie.

Que peut-on faire soi-même pour prévenir ou soigner une cystite ?

Différents remèdes existent pour soulager la maladie et atténuer les symptômes. Il est surtout primordial de boire beaucoup pour bien rincer les voies urinaires. D'autres conseils peuvent s'avérer utiles :

Boire beaucoup d'eau

Soulager la douleur avec des analgésiques disponibles en vente libre

Les pharmacies et les magasins bio vendent divers produits qui peuvent être utilisés pour prévenir les infections urinaires. Beaucoup contiennent des canneberges (cranberries) sous forme de jus ou de gélules, qui sont un remède maison bien connu contre les infections de la vessie.

Beaucoup de femmes témoignent que la consommation de canneberges les a aidées à lutter contre l'infection. Toutefois, les études scientifiques réalisées n'ont pas pu démontrer l'efficacité des canneberges dans ce contexte, que ce soit à titre préventif ou curatif.

Nous avons du reste consacré un blog aux croyances populaires relatives aux les cystites.

Traitement de la cystite

Pour déterminer quel traitement s'impose, le médecin généraliste évalue les symptômes, la durée de maladie et l'état général de la personne affectée. En fonction de l'évaluation, il proposera différents types de conseils et de traitements.

Pour les femmes qui ne sont pas enceintes, dans de nombreux cas, aucun traitement n'est nécessaire et l'infection disparaît d'elle-même en une semaine. Toutefois, les infections plus graves et les inflammations du bassinet du rein nécessitent un traitement antibiotique.

Les hommes, les enfants et les femmes enceintes ont également souvent besoin d'un traitement antibiotique.

Quand consulter un médecin ?

Si vous êtes une femme, que vous n'êtes pas enceinte et que vous reconnaissez déjà vos symptômes, vous pouvez attendre avant de consulter un médecin. Si vous ne vous sentez toujours pas mieux au bout d'une semaine, il se peut que vous ayez besoin d'un traitement pour vos symptômes.

Si vous tombez gravement malade, avec une forte fièvre et des douleurs intenses, vous devez immédiatement consulter un médecin. Si vous pensez avoir contracté une maladie sexuellement transmissible ou si vous ne reconnaissez pas vraiment les symptômes, vous devez consulter un médecin pour vous faire dépister.

Recommandations pour les hommes, les enfants et les femmes enceintes

Des recommandations différentes s'appliquent dans le cas des hommes et les enfants qui présentent des symptômes de cystite. Il en va de même pour les femmes enceintes. Il convient dans ces cas de consulter immédiatement, sans attendre, un médecin pour un examen et un traitement.

Questions fréquentes

