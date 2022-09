Le terme « ballonnement » est utilisé pour parler de distension abdominale. L’estomac peut être tendu ou distendu à cause d’un syndrome prémenstruel (SPM), de gaz, de constipations ou simplement d’une digestion lente. Souvent, au fil du temps, les gens savent comment leur ventre réagit et reconnaissent les causes de ballonnements. Cependant, si les symptômes changent soudainement, par exemple par une augmentation des gaz ou d’un changement dans les selles, il est bon de contacter un médecin pour vérifier quelle pourrait être la cause.