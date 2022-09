La cause la plus fréquente de toux chez les enfants est le rhume. Les petits enfants et les bébés qui toussent peuvent paraitre très malades et cela rend très anxieux les parents. Mais il faut savoir que la toux est très courante chez les enfants qui ont un rhume. C’est une manière naturelle pour le corps de mettre fin à une infection. C’est pourquoi il ne faut pas mettre fin à une toux trop rapidement. Chez les petits enfants qui toussent, il est donc important d’évaluer son état général dans son ensemble. En d’autres termes, comment est-ce qu’il se sent ? Si votre enfant en bas âge est très somnolent, essoufflé ou pleure de manière inconsolable, vous devriez demander de l’aide.