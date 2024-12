Qu'est-ce que l'anxiété ?

L'anxiété est un fort sentiment d'inquiétude qui prend le dessus et affecte tous les aspects de la vie. L'anxiété peut être ressentie différemment d'une personne à l'autre, mais ses manifestations physiques sont au moins aussi fortes que ses symptômes mentaux.

L'anxiété peut prendre différentes formes, comme la peur de la mort, l'anxiété sociale ou même la phobie spécifique des mots longs.

Quels sont les symptômes de l'anxiété ?

L'inquiétude et l'anxiété sévères peuvent provoquer des symptômes physiques et mentaux, tels que :

Palpitations

Vertiges

Transpiration

Tremblements

Douleurs d'estomac

Sécheresse buccale

Pression thoracique

Insomnie

Irritabilité

Agitation

Fatigue

Les symptômes de l'anxiété peuvent apparaître soudainement : on parle alors de panique ou de crise de panique. Ces symptômes peuvent être forts au point d'être perçus comme les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque ou d'une mort imminente. Les symptômes peuvent également être légers au début et s'intensifier par la suite.

Cependant, les symptômes d'anxiété ne se manifestent pas toujours de manière aussi intense et soudaine que pendant une crise de panique. Ils peuvent également être subtils et persistants, comme dans le cas du trouble anxieux généralisé.

Quelle est la cause de l'anxiété ?

L'anxiété est causée par des réactions incontrôlables du système nerveux. Ces réactions sont automatiques et les éléments déclencheurs peuvent être de nature très diverse : un acte que vous êtes honteux d'avoir commis, l'idée que vous n'êtes pas à la hauteur de vos propres exigences, ou encore le rappel d'un traumatisme passé. L'anxiété résulte souvent d'une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux.

Mais souvent aussi, les symptômes apparaissent sans cause claire, ou en raison de pensées et de sentiments que vous ne pouvez pas expliquer. L'anxiété peut également être le signe d'une maladie physique. Par conséquent, il peut être utile de demander l'aide de votre médecin généraliste pour évaluer les symptômes afin d'obtenir le traitement adéquat. Il est normal de ressentir des symptômes d'anxiété. La plupart des personnes concernées voient la réaction disparaître en quelques minutes, mais chez certains, elle dure plus longtemps.

Pour comprendre les troubles anxieux, il faut savoir que le cerveau ne fait pas la distinction entre les dangers réels et les simples craintes et dangers imaginaires. Si vous regardez un film d'horreur, par exemple, vous sentirez votre cœur battre la chamade et votre corps se mettre en état d'alerte. Votre cerveau déclenche une réaction qui vous rend physiquement prêt à vous défendre, même s'il ne s'agit que d'un film.

C'est un peu la même chose dans le cas de l'anxiété. Tout votre organisme est activé et prêt à combattre une menace extérieure, sans que cette réaction réponde à une nécessité véritable. Lorsqu'une telle réaction survient soudainement et de manière incontrôlée, elle peut être très désagréable et effrayante.

Les différentes formes d'anxiété

Il existe différents types de troubles anxieux. Voici quelques exemples :

Trouble panique : caractérisé par des crises répétées d'anxiété sévère qui surviennent soudainement et par une peur de subir une autre crise d'anxiété. Ce trouble s'accompagne souvent d'une peur constante de nouvelles crises de panique et d'un évitement des situations susceptibles de déclencher ces dernières.

: caractérisé par des crises répétées d'anxiété sévère qui surviennent soudainement et par une peur de subir une autre crise d'anxiété. Ce trouble s'accompagne souvent d'une peur constante de nouvelles crises de panique et d'un évitement des situations susceptibles de déclencher ces dernières. Phobies : peurs intenses, souvent irrationnelles, d'objets ou de situations spécifiques, quelle que soit la perception que l'on en a.

: peurs intenses, souvent irrationnelles, d'objets ou de situations spécifiques, quelle que soit la perception que l'on en a. Trouble anxieux généralisé (TAG) : inquiétude et anxiété constantes qui persistent pendant au moins six mois.

: inquiétude et anxiété constantes qui persistent pendant au moins six mois. Trouble obsessionnel compulsif (TOC) : caractérisé par des pensées obsessionnelles accompagnées ou non d'actions compulsives.

: caractérisé par des pensées obsessionnelles accompagnées ou non d'actions compulsives. Trouble de l'anxiété sociale : se concentre spécifiquement sur la peur d'être jugé négativement dans des situations sociales.

Que pouvez-vous faire vous-même pour surmonter l'anxiété ?

Dans de nombreux cas, un traitement psychothérapeutique et parfois même médicamenteux peut s'avérer nécessaire pour surmonter les problèmes d'anxiété graves. Tout ce qui vous permet de vous sentir mieux d'une manière générale peut également vous aider. Cependant, il n'existe pas de stratégie unique qui convienne à tout le monde. Voici quelques exemples :

L'activité physique, en particulier celle qui augmente le rythme cardiaque (comme le cardio), réduit l'anxiété et améliore le sommeil.

Soyez attentif à vos habitudes de sommeil.

Essayez d'éviter ou de réduire votre consommation d'alcool, de tabac ou de drogues. Évitez également de consommer de grandes quantités de caféine provenant du café ou des boissons énergisantes. Toutes ces substances peuvent avoir pour effet d'exacerber les symptômes de l'anxiété.

Des exercices de respiration et de relaxation peuvent vous aider à vous sentir mieux. Certains exercices de respiration spécifiques, tels que la respiration abdominale profonde et la pleine conscience, activent le système nerveux parasympathique et aident ainsi le corps à se calmer.

Il peut être utile de prendre soin de soi pour surmonter ses peurs, mais si les troubles anxieux sont graves, une aide professionnelle est généralement nécessaire.

Traitement de l'anxiété

L'objectif du traitement est de réduire les symptômes et l'impact de la maladie sur votre vie quotidienne. Il est fréquent que les personnes souffrant d'anxiété commencent à éviter tout ce qui peut provoquer des symptômes. Comme ces derniers peuvent se manifester dans de nombreuses situations différentes, le comportement d'évitement peut affecter toute les aspects de votre vie. De plus, il exacerbe l'anxiété.

Une partie importante de tout traitement de l'anxiété consiste donc à fournir des connaissances, des conseils et un soutien. Vous devez savoir ce qu'est l'anxiété, ce que vous ressentez et ce que vous pouvez faire pour contrôler vos symptômes.

Pour certaines personnes, la psychothérapie constitue un traitement efficace. La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est une forme de thérapie souvent bénéfique pour l'anxiété. Cependant, toutes les formes de thérapie ne fonctionnent pas pour tout le monde. Elles doivent donc être adaptées à chaque individu. Il est parfois nécessaire de combiner différents traitements. Les médicaments peuvent également constituer une option, mais uniquement s'ils sont prescrits et suivis de près par un médecin.

Questions fréquentes

Voici quelques brèves questions et réponses sur l'anxiété.

Pourquoi les gens ont-ils des crises de panique ? Il n'y a pas d'explication claire ou de réponse simple à cette question. Les prédispositions génétiques, le stress et les expériences traumatisantes contribuent souvent à la propension à la panique. Les personnes souffrant d'attaques de panique ont souvent un système d'alarme hyperactif, qui pousse le corps à réagir à des situations perçues comme dangereuses alors qu'elles sont dépourvues de toute menace. Certains facteurs peuvent augmenter le risque de développer un trouble panique : Abus physique ou émotionnel dans l'enfance Hérédité, présence de troubles paniques chez d'autres membres de la famille Événements stressants majeurs de la vie, tels qu'une maladie grave ou un décès Changements majeurs dans la vie personnelle, tels qu'un divorce ou une période de chômage Traumatisme passé, tel qu'un accident ou un abus sexuel Fait de fumer et de consommer de grandes quantités de caféine



