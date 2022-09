Pourquoi vacciner ?

Vacciner la plus grande partie possible de la population contre le COVID-19 est le meilleur moyen de contrôler la pandémie. Les personnes entièrement vaccinées ont un risque fortement réduit de développer une maladie grave due à une infection par le virus. L'infection par le COVID-19 peut être très dangereuse, même les jeunes peuvent tomber très malades ou développer des symptômes à long terme. En vous faisant vacciner, non seulement vous protégez votre personne, mais aussi les ceux avec lesquels vous entrez en contact. Le vaccin est beaucoup moins contagieux après vaccination si vous entrez en contact avec le virus.

Comment fonctionne la vaccination ?

Le vaccin est administré sous la forme d'une injection dans un muscle de la partie supérieure du bras. Gardez donc à l'esprit que vous devez pouvoir facilement libérer votre bras supérieur. Après la vaccination, on vous demandera généralement d'attendre 15 minutes afin qu'une éventuelle réaction allergique grave puisse être détectée et traitée rapidement. Selon le type de vaccin, vous pouvez avoir besoin d'une ou deux injections.

Un vaccin contre le covid-19 peut-il provoquer des effets secondaires ?

Comme tous les médicaments et les vaccins, cette vaccination peut entraîner des effets secondaires. Ils ne surviennent pas chez tout le monde et les effets secondaires sont généralement légers. Le risque d'effets secondaires graves ou à long terme est très faible, mais ne peut jamais être totalement exclu. Les vaccins contre le covid-19 qui sont actuellement approuvés ont tous passé les différentes phases des essais cliniques et peuvent être utilisés en toute sécurité. Des effets secondaires très rares peuvent ne se manifester qu'après des millions de vaccinations. C'est pourquoi un système de surveillance est maintenu pour étudier ces effets secondaires rares et intervenir si nécessaire.

Quels sont les principaux effets secondaires des vaccins corona ?

Les effets secondaires les plus courants sont de nature légère à modérée et sont présents de plusieurs heures à plusieurs jours après la vaccination. La plupart des plaintes disparaissent après 48 heures. Il est impossible de prédire à l'avance qui souffrira d'effets secondaires.

Les effets secondaires les plus fréquemment signalés sont une zone douloureuse et parfois rouge sur la partie supérieure du bras où le vaccin a été administré, la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires et la fièvre. Si vous n'êtes pas sûr que vos effets secondaires soient normaux, veuillez consulter un médecin. Vous en contacter un via l'application doktr.

Les réactions allergiques graves sont plutôt rares. Cependant, il est demandé à chacun de rester en observation pendant 15 minutes après avoir reçu une vaccination afin de pouvoir contrôler ce phénomène. Les personnes présentant un risque accru de réaction allergique grave sont parfois invitées à rester en observation pendant 30 minutes.

Y a-t-il des différences entre les effets secondaires des différents vaccins ?

Les types d'effets secondaires sont assez similaires entre les différents vaccins, mais la fréquence à laquelle ils surviennent peut varier quelque peu. Dans le cas des vaccins à ARNm, comme ceux de Pfizer/Biontech et Moderna, les effets secondaires sont plus fréquemment signalés à la deuxième dose. Avec le vaccin d'Astrazeneca, la deuxième dose entraîne généralement des plaintes moins graves.

Vous trouverez ci-dessous une liste des effets secondaires les plus fréquents des différents vaccins corona, selon les notices d'information destinées aux patients. Cette liste est régulièrement mise à jour par les fabricants de vaccins.

Pfizer/Biontech (Comirnaty)

douleur au point d'injection (> 80 %)

fatigue (> 60 %)

maux de tête (> 50 %)

douleurs musculaires et frissons (> 30 %)

douleurs articulaires (> 20 %)

fièvre (> 10 %, plus souvent après la deuxième dose)

gonflement du site d'injection (> 10 %).

Moderna (Vaccin COVID-19 Moderna)

douleur au point d'injection (92 %)

fatigue (70 %)

maux de tête (64,7 %)

douleurs musculaires (61,5 %)

douleurs articulaires (46,4 %),

frissons (45,4%)

nausées/vomissements (23 %),

gonflement/sensibilité des glandes axillaires (19,8 %)

fièvre (15,5 %),

gonflement au point d'injection (14,7 %),

rougeur (10 %).

AstraZeneca (Vaxzevria)

sensibilité au point d'injection (63,7 %)

douleur au point d'injection (54,2 %)

maux de tête (52,6 %)

fatigue (53,1 %)

douleurs musculaires (44 %)

malaise (44,2 %),

fièvre, y compris sensation de fièvre (33,6 %) et fièvre > 38°C (7,9 %)

frissons (31,9 %)

douleurs articulaires (26,4 %)

nausées (21,9 %).

Janssen (Vaccin COVID-19 Janssen)

douleur au point d'injection (48,6 %)

maux de tête (38,9 %)

fatigue (38,2 %)

douleurs musculaires (33,2 %)

nausées (14,2 %),

fièvre > 38°C (9 %)

Comment puis-je réduire les effets secondaires des vaccins Corona ?

Vous pouvez prendre du paracétamol pour réduire les effets secondaires du vaccin COVID-19. Il ne sert à rien de le prendre avant, car le paracétamol agit assez rapidement après la prise. Ne le prenez donc que lorsque vous commencez à ressentir des effets secondaires et ne dépassez pas la dose recommandée. Pour un adulte en bonne santé, la dose quotidienne maximale de paracétamol est de 4 grammes, répartis sur 4 doses de 1 gramme chacune (lire la notice pour plus de détails).

Effets secondaires graves rares

Dans le cas du vaccin Corona d'AstraZeneca et de Janssen, un certain nombre de cas de troubles de la coagulation sanguine ont été signalés dans les semaines suivant l'administration du vaccin. Bien que cet effet secondaire soit extrêmement rare, il est recommandé de rester attentif pendant 2 à 3 semaines après la vaccination. Les symptômes pouvant indiquer la présence de caillots sanguins sont :un essoufflement, une douleur thoracique, une douleur abdominale persistante, un gonflement d'une jambe, une augmentation des maux de tête ou une vision floue et de petites taches rouges sur le corps. En cas d'apparition de ces effets secondaires, il est recommandé de consulter immédiatement un médecin.

Quels sont les effets à long terme des vaccins COVID-19 ?

Il n'y a aucune preuve que les vaccins corona auraient des effets indésirables à long terme. La plupart des réactions indésirables aux vaccins surviennent dans les 6 semaines suivant la vaccination et ces réactions sont déjà observées dans les études cliniques. Il existe un système de surveillance spécial pour continuer à contrôler la sécurité des vaccins corona. Tous les vaccins corona sont basés sur des constructions préexistantes, utilisées depuis de nombreuses années. Jusqu'à présent, aucun effet indésirable à long terme de ces types de vaccins n'a été constaté.

Le vaccin Corona a-t-il un effet sur la fertilité ?

Les vaccins corona n'ont pas d'effets négatifs sur la fertilité. Il n'y a en fait pratiquement aucune correspondance entre les protéines du vaccin et le placenta. Les anticorps qui sont fabriqués contre eux n'ont donc aucun effet sur le placenta. Si c'était le cas, les infections par des coronavirus banals, connus depuis longtemps, qui provoquent des rhumes, pourraient également affecter la fertilité, ce qui n'a pas été observé du tout. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. De même, sur la fertilité masculine et la qualité du sperme, il n'y a aucun effet observé.