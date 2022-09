Il existe de nombreuses causes à un mal de gorge. Habituellement, il s’agit simplement d’un virus du rhume et les autres symptômes de cette maladie se manifestent dans les mêmes temps. Divers autres virus et bactéries peuvent provoquer une angine, une pharyngite ou une laryngite. Une angine peut être causée chez les enfants et les jeunes par le virus d’Epstein-Barr, qui provoque une mononucléose.

Chez les enfants et parfois chez les adultes, il est possible de voir les amygdales enflammées. Dans le langage courant, nous appelons cela une amygdalite.

Les maux de gorge disparaissent généralement d’eux-mêmes dans les 10 jours. Pour les douleurs liées à une mononucléose, cela peut prendre un peu plus de temps.

Attention ! Le mal de gorge est également un des symptômes de la Covid-19 . Il est donc plus prudent de rester à la maison et de demander l’avis d’un médecin.

Parfois, les infections de la gorge sont causées par une bactérie. Dans la plupart des cas, il s’agit du streptocoque. Une complication rare est le développement d’un abcès de la gorge, qui est appelé, dans les soins de santé, un abcès périamygdalien. Dans ce cas, l’infection s’est propagée dans les tissus d’un côté de l’amygdale.

Dans de rares cas, un champignon est la cause d’une infection de la gorge. Il existe généralement un facteur déclenchant, tel qu’un trouble immunitaire ou l’utilisation d’inhalateurs à la cortisone pour de l’asthme ou une bronchopneumopathie chronique obstructive (ou BPCO).

Les autres causes d’un mal de gorge peuvent être :