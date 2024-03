Qu'est-ce que la dépression ?

La dépression dépasse le simple sentiment passager de tristesse et de découragement, et il ne s'agit pas d'une situation dont on peut aisément "sortir".

Une personne en proie à la dépression présente divers symptômes tels qu'une humeur morose, une fatigue persistante et une perte d'énergie. Ces manifestations perdurent la majeure partie de la journée et perdurent pendant au moins deux semaines.

Pour établir un diagnostic de dépression, le médecin ou le psychologue explore vos sentiments et pose des questions ciblées sur des symptômes spécifiques. Contrairement à d'autres affections, il n'existe pas de test ou d'échantillon concluant pour déterminer la présence de la maladie.

Le diagnostic repose sur les échanges entre vous et le professionnel de la santé. Le médecin peut également utiliser un questionnaire standard et réaliser différents tests afin d'exclure d'autres causes possibles des symptômes présentés.

Les types de dépression

La dépression majeure

La forme la plus répandue de dépression est qualifiée de dépression majeure. Elle peut être légère, modérée ou sévère en fonction de son impact sur la vie quotidienne :

En cas de dépression légère , bien que la vie puisse sembler difficile, la routine n'est pas significativement perturbée.

, bien que la vie puisse sembler difficile, la routine n'est pas significativement perturbée. En cas de dépression modérée , la gestion des tâches quotidiennes et professionnelles devient ardue, marquant une différence évidente pour l'entourage.

, la gestion des tâches quotidiennes et professionnelles devient ardue, marquant une différence évidente pour l'entourage. Dans le cas d'une dépression sévère, la vie dans son ensemble est profondément altérée, rendant les activités les plus élémentaires, comme manger, dormir et travailler, difficiles à gérer.

On parle de dépression persistante ou chronique lorsque les symptômes perdurent pendant au moins deux ans, sans interruption de plus de deux mois caractérisée par l’absence de symptômes dépressifs.

Dépression récurrente

La dépression récurrente se caractérise par des épisodes dépressifs répétés. Les individus ayant souffert de dépression sur une longue période sans traitement approprié sont plus susceptibles de vivre des épisodes récurrents. Il est donc crucial de traiter la dépression dès le début de ses manifestations.

Dépression post-partum

Il est fréquent de ressentir une dépression après l'accouchement ou pendant la grossesse. Chez certaines femmes, ces symptômes persistent et évoluent vers une dépression post-partum ou post-natale. Il est essentiel d’informer rapidement votre sage-femme ou votre médecin pour bénéficier d'un traitement approprié.

Dépression saisonnière

Certains individus présentent des symptômes dépressifs en automne ou en hiver, lorsque les journées raccourcissent. Ces symptômes disparaissent souvent au printemps, phénomène connu sous le nom de dépression saisonnière.

Quels sont les symptômes de la dépression ?

La dépression se manifeste par des symptômes mentaux et physiques persistants tout au long de la journée pendant au moins deux semaines. Ces symptômes sont les suivants :

sentiment de dépression, de vacuité ou de désespoir

irritabilité, colère ou frustration inhabituelle

perte d'intérêt pour les activités habituellement appréciées

diminution de la libido et de l'intérêt manifesté aux proches

troubles du sommeil

fatigue et manque d'énergie

changements d'appétit et de poids

anxiété et agitation

pensées négatives et culpabilisation

difficultés de concentration, de mémoire et difficulté à prendre des décisions

pensées suicidaires et problèmes physiques inexpliqués

Les enfants, les adolescents et les personnes âgées peuvent présenter des symptômes similaires aux adultes, mais les manifestations peuvent varier selon le groupe d'âge.

Que pouvez-vous faire pour améliorer vous-même votre santé mentale ?

Face à la dépression, il est essentiel d'adopter des actions concrètes qui complètent le traitement professionnel que vous recevez. Voici quelques recommandations :

Constance dans le traitement : respectez rigoureusement vos séances de thérapie et vos rendez-vous médicaux. Évitez d'interrompre brusquement la prise de médicaments, même en cas d'amélioration. Toute réduction du traitement doit se faire en accord avec votre médecin.

respectez rigoureusement vos séances de thérapie et vos rendez-vous médicaux. Évitez d'interrompre brusquement la prise de médicaments, même en cas d'amélioration. Toute réduction du traitement doit se faire en accord avec votre médecin. Compréhension de la maladie : informez-vous sur la dépression. Cela facilitera la communication avec vos proches.

informez-vous sur la dépression. Cela facilitera la communication avec vos proches. Vigilance face aux signes avant-coureurs : identifiez les déclencheurs potentiels de la dépression. La thérapie peut vous aider à les détecter et à élaborer des stratégies pour les surmonter.

identifiez les déclencheurs potentiels de la dépression. La thérapie peut vous aider à les détecter et à élaborer des stratégies pour les surmonter. Évitement de l'alcool et des drogues : l'alcool peut temporairement soulager les symptômes, mais son usage prolongé peut aggraver la dépression. Consultez votre médecin ou thérapeute pour obtenir de l'aide.

l'alcool peut temporairement soulager les symptômes, mais son usage prolongé peut aggraver la dépression. Consultez votre médecin ou thérapeute pour obtenir de l'aide. Pratique régulière d'une activité physique : l'exercice, qu'il s'agisse de musculation ou de cardio, est un allié dans la réduction des symptômes dépressifs. Intégrez des activités plaisantes dans votre routine quotidienne.

l'exercice, qu'il s'agisse de musculation ou de cardio, est un allié dans la réduction des symptômes dépressifs. Intégrez des activités plaisantes dans votre routine quotidienne. Soin de soi : adoptez une alimentation saine à des heures régulières et favorisez un sommeil de qualité pour soutenir votre bien-être global.

Comment se traite la dépression ?

Dans le cadre de tout traitement ou accompagnement médical visant à lutter contre la dépression, plusieurs facteurs de protection se révèlent cruciaux, tels la pratique régulière d’une activité sportive, une alimentation équilibrée, le maintien de contacts sociaux réguliers, ou encore une hygiène de sommeil adéquate.

Le traitement contre la dépression vise à améliorer votre qualité de vie et votre fonctionnement quotidien et à réduire le risque de récurrence. Deux approches principales sont couramment mises en oeuvre :

Antidépresseurs : pour les dépressions légères à modérées, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) sont souvent prescrits. Ces médicaments nécessitent plusieurs semaines pour agir, mais il est crucial de maintenir l’effort, malgré les effets secondaires initiaux. Toute réduction du traitement doit être supervisée par votre médecin.

pour les dépressions légères à modérées, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) sont souvent prescrits. Ces médicaments nécessitent plusieurs semaines pour agir, mais il est crucial de maintenir l’effort, malgré les effets secondaires initiaux. Toute réduction du traitement doit être supervisée par votre médecin. Traitements psychologiques : la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est fréquemment utilisée pour aider à changer les schémas de pensée négatifs. Elle s'est révélée efficace dans la gestion des symptômes dépressifs.

En cas de dépression sévère, un traitement hospitalier, par exemple dans une clinique psychiatrique, peut s’avérer nécessaire, surtout en cas de risques tels que le suicide ou des troubles graves de l'alimentation et des troubles du sommeil. Il est crucial de collaborer étroitement avec votre équipe médicale est cruciale pour un traitement optimal.

Quand faut-il consulter un médecin ?

Si vous ou un proche suspectez une dépression, consultez sans attendre un médecin pour une évaluation et un traitement appropriés.

