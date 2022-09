La diarrhée chez l’enfant peut être causée par une maladie intestinale ou par la réponse du système digestif à certains nutriments. Les bébés allaités ont généralement des selles minces qui peuvent sembler jaunes ou verdâtres. Cela ressemble fortement à une diarrhée jaune, mais ce n’est pas aqueux. Les bébés allaités défèquent également plusieurs fois par jour. Chez les enfants qui ont une diarrhée temporaire, aucun soin supplémentaire n’est généralement requis. Le plus important est de leur donner régulièrement à boire, en petite quantité, pour éviter la déshydratation. Vous pouvez aussi administrer une solution réhydratante si la diarrhée est plus sévère.

La diarrhée chez les bébés peut rendre les fesses rouges et irritées à cause de la couche. Vous pouvez éviter cela en changeant rapidement les couches afin que les matières fécales n’irritent pas la peau. Vous pouvez également passer une pommade grasse sur les fesses du bébé et les laisser un petit moment à l’air libre de temps en temps.

Les enfants qui mangent déjà des aliments solides et qui ont la diarrhée doivent recevoir des aliments faciles à digérer en petite quantité, tout comme les adultes. Leur donner régulièrement à boire reste la mesure la plus importante.

En ce moment, il est particulièrement important que les enfants présentant des symptômes soudains d’une diarrhée restent à la maison, même si les symptômes sont légers. La diarrhée peut en effet être un signe de la Covid-19.