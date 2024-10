Médecin remplaçant par téléconsultation : à méditer

Le défi de la continuité des soins

L'environnement actuel des soins de santé impose des défis importants aux médecins généralistes, pris entre la nécessité de fournir des soins de qualité d'une part, et celle d'assurer la continuité de ces soins d'autre part. Dans ce contexte exigeant, l'interruption de la pratique médicale quotidienne (vacances, maladie, grossesse, etc.) peut s'avérer un délicat exercice d'équilibre. L'absence du médecin traitant habituel peut non seulement placer les patients dans une position vulnérable, mais aussi mettre une pression supplémentaire sur leurs confrères et l'équipe soignante dans son ensemble. Il devient vital de trouver des moyens de relever ces défis, notamment en exploitant les technologies modernes.

Médecin remplaçant par vidéo : l’avenir ?

Les téléconsultations ont prouvé leur valeur ajoutée lors de la pandémie de 2020. Depuis lors, les consultations à distance continuent de s'avérer utiles. Les consultations vidéo sont utilisées, par exemple, dans des applications telles que le triage médical, le suivi, etc. D'autres applications de consultation vidéo sont encore en phase exploratoire.

Une de ces applications consiste à consulter un médecin remplaçant par vidéo. Les patients ont ainsi la possibilité, même en l'absence de leur médecin traitant, d'obtenir des conseils médicaux rapides et efficaces. En outre, il permet aux prestataires de soins de santé d'étendre leur champ d'action et d'aider les patients à distance. Les médecins généralistes peuvent aller chercher ce soutien (vidéo) au sein de leur propre réseau de médecins généralistes ou utiliser d'autres plateformes proposant des médecins généralistes disponibles. Ils veillent ainsi à la continuité des soins à leurs patients, qui seront pris en charge en cas d'absence.

Projet exploratoire avec Doktr

Doktr étudie actuellement la faisabilité et la qualité des téléconsultations avec un médecin remplaçant temporaire. En collaboration avec un médecin généraliste utilisant Doktr dans son propre cabinet, un projet pilote a été mis en place afin de positionner le réseau de médecins généralistes disponibles de Doktr en tant que médecins remplaçants temporaires. Les patients n'ont ainsi aucun mal à entrer en contact avec des médecins généralistes disponibles et qualifiés, qui effectuent le tri et orientent les patients vers les prestataires de soins les plus appropriés.

Assurer la continuité et la qualité des soins aux patients est essentiel et apporte un soutien bienvenu en cas d'absence. Le Dr Van Eygen et un cabinet de Mortsel ont déjà eu l'occasion de faire appel au réseau de médecins généralistes proposé par Doktr.

C'est toujours la panique quand un confrère est inapte à travailler. Cependant, je fais partie d'un réseau où nous nous remplaçons mutuellement en cas d'absence. Compte tenu de la charge de travail, je ne veux pas imposer un fardeau supplémentaire à mes confrères. À cet égard, j'ai découvert que les consultations vidéo pouvaient constituer un précieux complément à notre activité. Pendant mon absence, cela a été relativement calme. Je remarque que l'utilisation des consultations vidéo n'est pas encore ancrée dans les habitudes des patients. Dr Van Eygen

Pendant les périodes de forte affluence ou comme solution partielle à l'impossibilité d'accepter des patients supplémentaires, nous réorientons nos patients vers la plateforme qui propose des médecins généralistes disponibles. Ainsi, le cabinet est moins sous pression et le patient est toujours aidé. Médecin d'un cabinet à Mortsel

La phase exploratoire du projet avec Doktr en est encore à ses débuts. Les avantages et les inconvénients devront être évalués tout au long du projet afin que l'on puisse tirer les conclusions adéquates et voir l'impact sur les soins de première ligne. Parmi les avantages, citons l'efficacité liée à la digitalisation, la continuité des soins grâce aux connexions directes entre les patients et les médecins généralistes de remplacement, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et une prise en charge médicale en l'absence du médecin traitant. En revanche, l'interaction physique limitée, les contraintes technologiques, les problèmes de confidentialité et de sécurité et l'absence de cadre de remboursement peuvent constituer des obstacles à la mise en œuvre de consultations vidéo avec des médecins remplaçants.

Optimisation des soins à distance : politique de remboursement et alignement au niveau local

Pour analyser tout le potentiel des téléconsultations avec des médecins remplaçants, il convient d'examiner et d'adapter le cadre légal, déontologique et de remboursement. Le recours à des médecins remplaçants intervenant à distance, de même que les accords à cet égard, doivent être soutenus par la communauté locale de médecins généralistes. Il est important d'impliquer également les organes locaux tels que l'administration communale et les zones de première ligne. Ils peuvent non seulement apporter leur soutien, mais aussi prendre eux-mêmes l'initiative et en informer les habitants. La révision de la politique de remboursement est également une condition essentielle pour déployer des (télé)médecins remplaçants de manière accessible et abordable pour les patients.

Le projet de médecin remplaçant par téléconsultation est dans sa phase exploratoire et pourra encore faire l'objet de développements ultérieurs. Cependant, il s'agit d'un excellent exemple de la manière dont les solutions technologiques peuvent venir en complément des soins traditionnels de première ligne. Au fur et à mesure de son évolution, ce projet pourra ouvrir la voie à un système de soins de santé plus efficace et plus équilibré.

Envie de contribuer à ce projet ? Contactez-nous à l'adresse info@doktr.be.

