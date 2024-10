Possibilités de consultations vidéo dans le contexte du New Deal

Le New Deal en quelques mots (1)

Le New Deal, c'est quoi ?

Le New Deal représente le troisième modèle d'organisation et de financement de la médecine générale. Ce modèle vise à restructurer la pratique des médecins généralistes, en privilégiant la délégation des tâches et le soutien du cabinet. Il fonctionne sur une base volontaire et les médecins qui souhaitent y participer peuvent s'inscrire à l'issue du projet pilote.

Trois piliers

Le New Deal instaure un système de financement reposant sur trois piliers, destinés chacun à garantir des honoraires équilibrés et équitables pour les médecins généralistes.

1. Financement à l'acte et 2. Financement forfaitaire et pondéré par patient

Le nouveau modèle conserve le principe du financement à l'acte (consultations, visites et actes techniques). Si le tarif pour une consultation ou une visite sera moins élevé dans un cabinet de médecine générale "New Deal", cette diminution sera compensée par un financement forfaitaire et pondéré par patient ayant une relation thérapeutique fixe, en plus du dossier médical global ou DMG (financement par capitation). L'équilibre financier est ainsi assuré, le montant fixe par patient étant modulé suivant l'intensité moyenne des soins individuels et nettement plus élevé que le montant actuel du DMG.

3. Financement par primes pour le cabinet médical

Le dernier pilier du système de financement comprend le financement par primes pour le cabinet médical. Il incite les médecins généralistes à se concentrer davantage sur la collaboration et la délégation des tâches. Les formes de financement existantes, par exemple la prime de pratique intégrée et les honoraires de disponibilité, sont maintenues et complétées par des primes supplémentaires, telles qu'une prime de gestion de cabinet et une prime optionnelle pour la présence d'un infirmier au cabinet. Ce pilier de financement encourage non seulement la collaboration au sein du cabinet, mais aussi le recours à du personnel spécialisé.

Projet pilote

Le projet pilote New Deal démarrera au début de l'année 2024. Les premiers médecins généralistes (cabinets) pourront alors en tester les avantages et les inconvénients. Une période d'évaluation de trois ans, sous la coordination du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE), permettra de tester et d'ajuster l'efficacité de ce nouveau modèle. Objectif final : intégrer durablement le New Deal dans le système d'assurance soins de santé obligatoire.

Déploiement de ressources technologiques dans le cadre du New Deal

Pendant la pandémie de Covid, les téléconsultations se sont rapidement imposées, notamment sous l'impulsion des médecins généralistes, comme alternative efficace aux rendez-vous physiques. En 2020 et 2021, quelque 9,5 millions de consultations ont été effectuées par des médecins généralistes par téléphone ou par vidéo (2). À l'issue de la pandémie, les téléconsultations se sont maintenues dans le paysage médical.

Dans le cadre du New Deal également, les consultations vidéo peuvent générer de la valeur. Comme évoqué précédemment, le financement à l'acte sera moins élevé. Concrètement, le tarif d'une consultation vidéo par un médecin généraliste sera de 14,28 EUR, avec une part personnelle de 1 EUR pour un patient bénéficiant d'une intervention majorée (BIM), et de 4 EUR pour un patient non bénéficiaire d'une intervention majorée (non-BIM) (3). Ce tarif s'ajoute aux primes mentionnées précédemment, à la rémunération pour la relation thérapeutique fixe (honoraires DMG) et à la rémunération supplémentaire basée sur l'intensité des soins prodigués au patient, qui seront payées annuellement dans le cadre du New Deal.

Il appartient donc au médecin d'utiliser le tarif de base fixé pour organiser les soins de manière efficace pour l'année à venir. L'utilisation intelligente des consultations vidéo peut compenser la diminution financière par prestation. En faisant un usage stratégique de cette technologie, les médecins pourront utiliser plus efficacement le tarif de base. En effet, le recours aux consultations vidéo offre la possibilité d'être moins dépendant de ce tarif de base, étant donné que la rémunération supplémentaire par prestation n'est pas très différente de celle d'une consultation au cabinet. Ce modèle ouvre la voie à un système de soins de santé dans lequel les médecins peuvent optimiser et rentabiliser des formes plus efficaces de prestation de soins de santé, telles que les consultations vidéo, sans être liés par des contraintes financières strictes. Il permettra un déploiement plus efficace des soins à distance par les médecins généralistes.

Opportunités des consultations vidéo dans le cadre du New Deal

Le New Deal met fortement l'accent, entre autres, sur l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des soins, en particulier pour les patients vulnérables, sur l'amélioration de la collaboration et de la délégation des tâches, ainsi que sur les soins proactifs et préventifs. Véritable point de bascule vers de nouveaux modèles de services, ce nouveau modèle de financement ouvre la voie aux soins hybrides.

1. Accessibilité des soins pour les patients vulnérables : les consultations vidéo améliorent l'accessibilité des soins pour les groupes vulnérables. Les patients à mobilité réduite ou ayant des difficultés à accéder aux établissements de soins traditionnels peuvent entrer en contact avec les prestataires de soins plus facilement et à distance grâce à la consultation vidéo. En cas de symptômes simples, ils reçoivent plus facilement des soins (à distance), en plus des consultations traditionnelles. En réservant de courtes plages pour les consultations vidéo dans leur calendrier, les médecins peuvent utiliser les larges plages de leur calendrier dédiées aux consultations au cabinet pour se concentrer sur les patients dont l'intensité des soins est plus importante. En outre, une étude rétrospective portant sur 278.000 consultations montre que la téléconsultation réduit de 13 % le risque que les patients ne se présentent pas à leur rendez-vous. (4)

2. Délégation des tâches au sein du cabinet : la prime pour la présence d'un infirmier au sein du cabinet offre la possibilité de travailler de manière plus proactive et préventive avec cet infirmier du cabinet. L'infirmier peut par exemple poser les questions initiales au patient par appel vidéo, identifier les cas urgents et diriger le patient vers le trajet de soins adéquat. Cela permet d'optimiser le flux de travail du cabinet et de consacrer aux patients l'attention dont ils ont besoin. Ce triage peut être effectué efficacement par le biais de consultations vidéo, ce qui permet une meilleure répartition du temps.

3. Soins proactifs et préventifs : à long terme, la consultation vidéo jouera un rôle préventif et proactif. Les soins à distance permettent aux prestataires de soins de santé de maintenir efficacement le contact et de fournir des conseils, en particulier aux patients souffrant de maladies chroniques. À terme, ils ouvriront la voie à une surveillance continue et à une détection précoce des complications potentielles. Ils permettront le partage d'informations utiles à la santé afin de maintenir un mode de vie sain et de prévenir les problèmes de santé à long terme. Malgré les étapes importantes qui subsistent en termes de gestion, de responsabilité, de sécurité et de respect de la vie privée, le passage à cette approche est inexorable.

À l'aube de la mise en œuvre du New Deal pour les médecins généralistes, ce nouveau modèle de financement peut être l'occasion de se pencher de près sur l'organisation des cabinets médicaux. Le passage à un modèle de soins hybride peut en faire partie. Outre un moyen pour offrir des soins à distance, les consultations vidéo deviennent également un outil pour une approche holistique des soins de santé.

Que votre cabinet fasse partie du New Deal en 2024 ou que vous attendiez encore la proposition finale, les consultations vidéo présentent des avantages et des inconvénients au sein d'un cabinet. Doktr est un partenaire de confiance pour explorer et exploiter tout le potentiel des consultations vidéo dans votre mode de fonctionnement.

Envie de commencer à utiliser la plateforme de consultation vidéo de Doktr ? Inscrivez-vous via ce lien pour plus d'infos.

Sources :

(1) Domus Medica. (s.d.) New deal Huisartsgeneeskunde.

(2) Vandenbroucke, F. (17 juin 2022) Vers un New Deal pour le (cabinet de) médecin généraliste.

(3) INAMI (s.d.) Un nouveau modèle de financement et d'organisation pour votre cabinet de médecin généraliste (New Deal).

(4) Staelraeve, S. (2023, 8 novembre). Dealing with no shows in medical practice: How missed appointments affect the healthcare system and ways to address it. Dashplus.