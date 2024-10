Enquête Domus Medica : consultation vidéo dans les cabinets de médecins traitants

Constats généraux

13 % des personnes interrogées utilisent la consultation vidéo dans leur pratique. Afin de mieux comprendre l'utilisation de la consultation vidéo, nous avons établi un aperçu des principaux constats.

Raisons de la consultation vidéo

Près de 35 % des médecins traitants voient dans la consultation vidéo un moyen d'améliorer l'accessibilité aux soins de première ligne. Du côté des patients, 25 % des personnes interrogées indiquent recourir à la consultation vidéo à la demande du patient.

Groupes d'âge de la consultation vidéo

Les médecins traitants recourent principalement à la consultation vidéo pour des patients dans la tranche d'âge 19 - 50 ans.

Durée moyenne de la consultation vidéo

Quant à la durée des consultations vidéo, l'étude révèle que ces dernières durent en moyenne entre 3 et 6 minutes, selon 86 % des médecins traitants. Cela illustre l'efficacité opérationnelle de l'utilisation de la consultation vidéo.

La consultation vidéo en pratique

La consultation vidéo s'avère un outil précieux dans plusieurs situations. Outre les rendez-vous de suivi et le traitement des maux simples, les scénarios suivants peuvent également se présenter.

1. Changement d'emplacement : par exemple, les médecins indiquent que les consultations vidéo sont un moyen pratique et accessible d'obtenir une aide médicale pour les patients qui ont récemment déménagé ou qui se trouvent dans un autre lieu.

2. Problèmes de santé mentale : les consultations vidéo peuvent également constituer une méthode efficace dans le cas des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. La principale plus-value, dans ce contexte, tient à ce qu'elle rend la démarche plus facile pour les patients. La consultation vidéo réduit la stigmatisation que peut engendrer la discussion de problèmes psychologiques dans un cadre médical traditionnel.

3. Triage : les consultations vidéo permettent un triage efficace des problèmes médicaux (aigus) ou permettent d'obtenir d'un deuxième avis.

4. Collaboration (vidéo) avec les soins de santé à domicile : les consultations vidéo peuvent améliorer la communication entre le médecin traitant et les autres prestataires de soins de santé. Il en résulte de meilleurs soins (intégrés) pour les patients à domicile.

Avantages et obstacles

Ainsi qu'il ressort clairement des réponses fournies au questionnaire, l'efficacité constitue l'avantage principal de la consultation vidéo, tant pour le patient que pour le médecin.

1. Efficacité et accessibilité pour les patients : les patients considèrent les consultations vidéo comme un moyen pratique de consulter leur médecin. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, de prendre place dans une salle d'attente ou de s'absenter de leur travail. De plus, cette approche réduit les barrières psychologiques, car elle leur permet de consulter le médecin depuis leur environnement familier.

2. Efficacité pour les médecins : les consultations vidéo permettent aux médecins de gérer de manière souple leur emploi du temps pour se concentrer davantage sur les tâches essentielles à leurs yeux.

Toutefois, les médecins indiquent qu'il est primordial de résoudre les problèmes techniques afin de permettre un bon déroulement des consultations vidéo. La formation, l'assistance technique et l'investissement dans la technologie peuvent grandement contribuer au succès des consultations vidéo.

La consultation vidéo vous tente, vous aussi ?

Êtes-vous désireux, à l'instar de 44 % des médecins interrogés, d'utiliser la consultation vidéo à l'avenir ? La plateforme digitale de consultation vidéo Doktr permet aux médecins traitants d'interagir avec leurs patients à distance et d'organiser leur journée de travail plus efficacement. L'équipe Doktr ne vous aidera pas seulement à vous lancer, mais se chargera aussi de l'assistance technique et dela formation.

Vous souhaitez enregistrer votre cabinet sur Doktr ou en savoir plus ? Remplissez le formulaire de contact sur notre site web.

Cette enquête a été préparée avec notre partenaire Domus Medica. Vous trouverez plus d'informations sur cette collaboration en cliquant sur ce lien . En tant que membre de Domus Medica, vous bénéficiez d'une réduction exclusive pendant les six premiers mois.