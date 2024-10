Pourquoi est-il important de protéger ses yeux du soleil ?

Plutôt plage ou montagne ?

En montagne, l’index UV augmente de 10 % tous les 1000 mètres et les rayons ultraviolets sont réfléchis entre 40 % et 90 % par la neige. À la plage, la mer et le sable engendrent une réverbération allant jusqu’à 85 % des UV.

Quels sont les dommages causés aux yeux par le soleil ?

Les rayons UV, en particulier les UV-A et les UV-B, peuvent endommager les tissus de surface de l’œil ainsi que la cornée et le cristallin. Voici quelques exemples de dommages qui peuvent être causés par les rayons du soleil :

Cataractes . Les rayons UV augmentent le risque d'opacification du cristallin, appelée cataracte. Ce phénomène entraîne une baisse de la vision. La cataracte peut être opérée.

. Les rayons UV augmentent le risque d'opacification du cristallin, appelée cataracte. Ce phénomène entraîne une baisse de la vision. La cataracte peut être opérée. Dégénérescence maculaire . Elle peut être causée par la lumière du soleil qui endommage la tache jaune de la rétine, qui est responsable de notre vision centrale et nette. Il n'existe pas de traitement efficace pour ce type de dégénérescence maculaire.

. Elle peut être causée par la lumière du soleil qui endommage la tache jaune de la rétine, qui est responsable de notre vision centrale et nette. Il n'existe pas de traitement efficace pour ce type de dégénérescence maculaire. Ptérygion . Souvent appelé œil de surfeur, il se traduit par la croissance d’un tissu rose, non cancéreux sur le blanc de l’œil. Il peut être lié à l’exposition aux UV et peut affecter la vision.

. Souvent appelé œil de surfeur, il se traduit par la croissance d’un tissu rose, non cancéreux sur le blanc de l’œil. Il peut être lié à l’exposition aux UV et peut affecter la vision. Ulcères de la cornée. En cas de forte exposition au soleil, vous pouvez souffrir de petits ulcères sur la cornée qui peuvent ressembler à du gravier dans les yeux. Ces ulcères guérissent généralement d'eux-mêmes.

Qu’est-ce que l’ophtalmie des neiges ?

L'ophtalmie des neiges, également appelée photokératite ou cécité des neiges, est une affection oculaire douloureuse qui survient lorsque les yeux sont exposés aux rayons ultraviolets (UV) réfléchissants du soleil qui rebondissent sur la neige ou la glace.

Ce phénomène s'apparente à un coup de soleil sur la cornée, la surface avant transparente de l'œil, entraînant des symptômes tels que des douleurs oculaires, une vision floue, une sensibilité à la lumière et une sensation de grisaille dans les yeux, presque comme s'ils étaient remplis de sable.

La nature hautement réfléchissante de la neige peut amplifier les effets des rayons UV, ce qui fait de l’ophtalmie des neiges un risque particulier pour les personnes qui pratiquent des sports d'hiver. Cette affection souligne l'importance de porter des lunettes de soleil ou des lunettes de protection qui offrent une protection UV à 100 %, non seulement en été, mais aussi en hiver, pour protéger les yeux de l'exposition aux UV et ainsi prévenir l'ophtalmie des neiges.

Conseils pour se protéger les yeux du soleil

Opter pour une protection UV à 100 %. Choisissez des lunettes de soleil portant le label CE, correspondant à la norme européenne. Cette norme exige des verres UV 400 qui filtrent 100 % des UV. De plus, les montures plus larges ou enveloppantes offrent une meilleure protection car elles limitent la quantité de rayons solaires qui atteignent les yeux par les côtés.

Choisissez des lunettes de soleil portant le label CE, correspondant à la norme européenne. Cette norme exige des verres UV 400 qui filtrent 100 % des UV. De plus, les montures plus larges ou enveloppantes offrent une meilleure protection car elles limitent la quantité de rayons solaires qui atteignent les yeux par les côtés. Porter un chapeau. En plus des lunettes de soleil, le port d’un chapeau à large bord peut réduire davantage la capacité des rayons UV à atteindre vos yeux et votre visage, offrant ainsi une couche de protection supplémentaire.

En plus des lunettes de soleil, le port d’un chapeau à large bord peut réduire davantage la capacité des rayons UV à atteindre vos yeux et votre visage, offrant ainsi une couche de protection supplémentaire. Faire attention à l’environnement . Si vous êtes sensible à la lumière ou si vous passez beaucoup de temps près de l'eau, choisissez des lunettes de soleil polarisées. Les surfaces réfléchissantes peuvent faire rebondir les rayons UV dans vos yeux.

. Si vous êtes sensible à la lumière ou si vous passez beaucoup de temps près de l'eau, choisissez des lunettes de soleil polarisées. Les surfaces réfléchissantes peuvent faire rebondir les rayons UV dans vos yeux. Heure de la journée . L’exposition aux UV est la plus intense lorsque le soleil est plus haut dans le ciel, généralement entre 10 h et 14 h. Limitez l’exposition pendant ces heures.

. L’exposition aux UV est la plus intense lorsque le soleil est plus haut dans le ciel, généralement entre 10 h et 14 h. Limitez l’exposition pendant ces heures. Temps nuageux. Les nuages ne bloquent pas les rayons UV. La couverture nuageuse réduit la quantité de lumière visible, mais pas les rayons UV. Vos yeux peuvent toujours être en danger par temps couvert.

La protection de vos yeux contre le soleil doit faire partie intégrante de votre routine quotidienne, au même titre que l’application d’une crème solaire. En adoptant les mesures énumérées ci-dessus, vous pouvez réduire considérablement le risque de lésions oculaires et maintenir une santé visuelle optimale.

Vos yeux sont irremplaçables, et prendre des mesures proactives pour les protéger du soleil est un investissement judicieux pour votre bien-être à long terme.

Vos yeux ont été endommagés par le soleil ? Il est nécessaire de consulter un médecin spécialisé afin de réaliser un bilan et afin d’obtenir un avis ophtalmologique.

