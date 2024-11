7 mythes sur l'acné : info ou intox ?

Mythe 1 : L'acné est due à un manque d'hygiène

Faux. L'acné ne résulte pas d'un manque d'hygiène et ne disparaît pas non plus, du reste, en se lavant. Au contraire, un lavage excessif peut faire plus de tort que de bien, car cela assèche la peau et aggrave les manifestations de l'acné.

Mythe 2 : L'acné est héréditaire

Vrai. C'est bien possible, en effet. Des études montrent que si vos parents ou vos frères et sœurs ont eu de l'acné, vous avez plus de chances d'en avoir vous aussi. Il existe donc probablement une composante génétique.

Mythe 3 : L'acné peut être contagieuse

Faux. L'acné est causée par des hormones qui poussent les glandes sébacées de la peau à produire une quantité excessive de sébum. Elle n'est donc pas contagieuse. En revanche, l'acné est souvent héréditaire. En d'autres termes, si vos parents avaient beaucoup de boutons, vous êtes plus susceptible d'en avoir aussi.

Mythe 4 : L'acné ne peut pas se développer sur une peau sèche

Faux. L'acné peut également apparaître sur une peau sèche. Le type de peau peut toutefois influer sur l'évolution de l'acné et sur la formation de cicatrices.

Mythe 5 : Les bains de soleil aident à combattre l'acné

Faux. Si le soleil peut avoir un effet positif temporaire sur l'acné, il n'apporte pas d'amélioration permanente. À long terme, il peut même aggraver l'acné, et les rayons UV sont de toute manière nocifs pour la peau.

Mythe 6 : Le dentifrice, un remède contre les boutons

Faux. Une recette de grand-mère consiste à appliquer une couche de dentifrice sur les boutons, mais ce n'est pas recommandé. Le dentifrice irrite la peau et les résultats obtenus sont négligeables.

Mythe 7 : Aucun traitement ne fonctionne

Faux. Il existe des traitements efficaces contre l'acné depuis plus de 25 ans. Malgré cela, le mythe selon lequel aucun n'est efficace persiste. Pendant longtemps, il est vrai, l'acné a constitué le parent pauvre de la recherche. Il a donc fallu beaucoup de temps pour comprendre comment l'acné se développe et comment elle se traite.

Pour en savoir plus sur l'acné, cliquez ici

Si vous souffrez d'acné, vous pouvez demander l'aide d'un médecin généraliste ou d'un dermatologue. Grâce à l’app Doktr, vous pouvez rapidement parler à un médecin généraliste agréé par vidéo, sans rendez-vous. Ce dernier peut vous conseiller et vous prescrire le traitement adéquat.

Obtenez de l'aide dans l'app Doktr