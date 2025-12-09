Cinq conseils pour soulager la grippe
9 décembre 2025
La saison de la grippe approche : il est essentiel de se laver soigneusement les mains et de garder ses distances. L’infection est toutefois difficile à éviter lorsque le virus circule activement. Que faire si vous attrapez la grippe ? Voici cinq conseils utiles.
Comment reconnaître la grippe ?
Au début, les symptômes de la grippe ressemblent souvent à ceux du rhume. Un rhume peut être causé par plusieurs types de virus, tandis que la grippe est uniquement due au virus influenza.
En cas de grippe, les symptômes s'aggravent généralement de manière significative. Les symptômes typiques sont les suivants : forte fièvre, frissons, sensation de malaise général, maux de gorge, fatigue, douleurs musculaires et maux de tête. La période d'incubation est courte, généralement un ou quelques jours.
Conseils pour se rétablir plus rapidement
Voici quelques conseils pratiques en cas de grippe.
1. Restez chez vous et reposez-vous autant que possible
Restez chez vous et évitez les contacts avec d'autres personnes. Accordez à votre corps le repos dont il a besoin pour récupérer au mieux et au plus vite. Un repos suffisant aide le système immunitaire à combattre l’infection.
2. Veillez à boire suffisamment
La fièvre et la transpiration entraînent une importante perte d’eau. Veillez à bien vous hydrater pour maintenir l'équilibre hydrique. L'eau, le thé ou la soupe sont de bons choix.
3. Soulagez les symptômes si nécessaire
Pour atténuer les symptômes, vous pouvez utiliser des médicaments en vente libre contre la fièvre et la douleur. Pour les maux de gorge, les pastilles peuvent être utiles. En cas de nez bouché, un spray nasal peut s'avérer efficace, notamment pour mieux dormir.
4. N'abusez pas des vitamines
La prise d'un supplément de vitamine C n'a pas d'efficacité prouvée contre la grippe.
Des études indiquent toutefois que les personnes souffrant d'une carence en vitamine D présentent un risque plus élevé d’attraper la grippe, mais une fois que la maladie est déclarée, cela ne change rien. Pendant les mois sombres, il peut être utile d'envisager la prise quotidienne d'un supplément de vitamine D.
5. Continuez à vous détendre
Le stress ralentit la guérison, car l'organisme a besoin de toute son énergie pour se rétablir. Continuez à vous ménager même lorsque vous vous sentez un peu mieux.
Consultez un médecin en temps voulu, surtout si vous êtes à risque
La plupart des personnes peuvent se rétablir à la maison, même si cela peut prendre du temps. Il n'existe pas de remède contre la grippe, mais on peut freiner la progression du virus. C'est particulièrement important pour les personnes à risque (personnes âgées, femmes enceintes, personnes souffrant de maladies chroniques ou dont le système immunitaire est affaibli).
Le traitement doit être commencé le plus tôt possible. Si vous faites partie d'un groupe à risque et que vous présentez des symptômes grippaux sévères (comme un essoufflement important, une somnolence, des douleurs thoraciques, une confusion mentale ou une forte fièvre persistante), contactez votre médecin généraliste. Pour les personnes à risque, le vaccin contre la grippe est vivement recommandé chaque année.
Comment Doktr peut-il vous aider ?
Grâce à l’app Doktr, vous pouvez rapidement parler par vidéo à un médecin généraliste agréé, sans rendez-vous. Pratique pour obtenir des conseils, évaluer des symptômes ou discuter d'un traitement médicamenteux.
