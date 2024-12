Que dit la morve sur votre état de santé ?

Pourquoi avons-nous le nez qui coule ?

La morve joue un rôle important dans l'élimination des impuretés et des bactéries qui ont pénétré dans le nez et qui, à défaut, pénétreraient dans les poumons. La morve est toujours présente et est nécessaire pour maintenir la muqueuse nasale humide.

La couleur de la morve permet-elle de savoir si je souffre d'une infection bactérienne ou virale ?

Cette idée, très répandue, n'a aucun fondement. En même temps, il est vrai qu'en tant que médecin, je tiens compte de l'apparence de la morve lorsque j'évalue un patient, mais c'est plutôt pour voir à quel stade en est l'infection. Au début d'un rhume, la morve est souvent liquide et translucide. Vers la fin, elle peut devenir plus épaisse et prendre une couleur légèrement jaunâtre. En cas d'infection grave, la morve peut prendre une couleur verdâtre.

Quelles sont les causes de la morve jaune ?

La morve peut devenir jaune en raison de la présence de cellules immunitaires mortes, un épiphénomène de la lutte du système immunitaire contre l'infection.

Dans quels cas la morve prend-elle une couleur verte ?

Si l'infection est plus grave, la morve prend une couleur verdâtre plus prononcée.

Obtenez une évaluation médicale de vos symptômes Entretenez-vous sans attendre en ligne avec un médecin généraliste via l'app Doktr. Sans rendez-vous.

Existe-t-il un moyen de savoir si vous souffrez d'une infection des sinus ?

En cas d'infection des sinus, la morve est souvent de couleur jaune. Cependant, cette couleur jaune ne suffit pas à elle seule à diagnostiquer une infection des sinus. Elle pourrait en effet aussi résulter d'un simple rhume. Une infection des sinus peut également provoquer d'autres symptômes, comme la réapparition d'un rhume. Outre une recrudescence occasionnelle de la fièvre, des douleurs apparaissent au niveau du visage et parfois aussi sur le front. Ces douleurs s'aggravent généralement lorsque vous vous penchez en avant ou lors de mouvements brusques de la tête. La morve peut être malodorante.

Pour en savoir plus sur la sinusite, cliquez ici.

Quelles sont les causes de la morve malodorante ?

Cette mauvaise odeur peut être due à plusieurs facteurs, tels que la sinusite. Parfois, cela peut être dû à quelque chose qui bloque le flux dans le nez ou les sinus, ou à une infection dentaire.

Une morve nauséabonde n'est pas toujours le signe d'une infection des sinus. Elle peut également être le symptôme d'un rhume moins grave. Demandez de l'aide médicale pour en déterminer la cause.

Dans quels cas la morve prend-elle une couleur brunâtre ?

La morve peut devenir brune si vous avez inhalé des impuretés ou de la fumée, ou si vous avez du sang séché dans le nez. Le tabagisme ou un environnement sec peuvent également avoir un impact.

La morve brune n'est généralement pas dangereuse, mais si vous saignez régulièrement du nez ou si vous crachez des mucosités de couleur sang, il est recommandé de consulter un médecin.

Quelles sont les causes d'un nez qui coule ?

La morve liquide et aqueuse peut être due à des allergies. Elle s'accompagne souvent d'éternuements. Mais un nez qui coule peut aussi être le signe d'une rhinite vasomotrice. Cela signifie que votre nez coule sans que la chose s'explique par un rhume ou une allergie. Ce type de problème est plus fréquent chez les personnes d'âge moyen ou plus avancé. Il existe un traitement qui peut aider, et il est important de rechercher la cause sous-jacente.

Votre morve vous inquiète ?

Si vous vous inquiétez à ce sujet ou si vous avez besoin d'un traitement pour une sinusite, une allergie ou une rhinite, vous pouvez utiliser l'app Doktr. De cette manière, vous pouvez vous entretenir rapidement par vidéo avec un médecin généraliste agréé, sans devoir fixer de rendez-vous. Le médecin généraliste peut vous aider à évaluer les symptômes, vous donner des conseils et vous prescrire le traitement approprié.

Obtenez de l’aide dans l’app Doktr