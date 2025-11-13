S’enrhume-t-on plus vite quand il fait froid ?

Pourquoi s’enrhume-t-on ?

Un refroidissement est une infection des voies respiratoires supérieures pouvant provoquer des symptômes dans la gorge, le nez, les sinus et le pharynx. Il est presque toujours d’origine virale.

Le froid favorise-t-il les rhumes ?

Le terme même de refroidissement, synonyme de rhume, laisse penser que le froid en est la cause, alors qu’en réalité, c’est un virus qui en est responsable. On constate pourtant que les infections respiratoires sont beaucoup plus fréquentes pendant les mois d'hiver.

Il y a plusieurs explications à cela, comme le fait que nous passions plus de temps à l'intérieur et que les contacts interpersonnels soient plus fréquents. Un autre facteur important est l'air sec de l'hiver, qui assèche les muqueuses des voies respiratoires, réduisant ainsi la résistance aux virus. L'air froid et sec peut également faciliter la propagation des virus. En outre, il est prouvé que l'exposition au froid peut affaiblir temporairement le système immunitaire, ce qui nous rend plus vulnérables aux infections.

Peut-on attraper un rhume deux fois de suite ?

Vous bénéficiez d'une certaine protection lorsque vous êtes enrhumé, mais il existe différents types de virus du rhume. Vous n’êtes donc pas à l’abri d’un nouveau rhume causé par une autre variante.

Peut-on attraper le Covid et la grippe en même temps ?

Oui, c'est possible. Il n'est pas très courant de contracter les deux infections en même temps, mais cela peut arriver. Des recherches ont été effectuées à ce sujet. Cette double infection est particulièrement dangereuse pour les personnes âgées et les groupes à risque, qui peuvent développer de graves complications, potentiellement mortelles dans le pire des cas. Si vous appartenez à ces groupes, il est important de vous faire vacciner. À défaut, le risque de maladie grave est plus élevé en cas d’infection par le virus de la grippe ou le virus SARS-CoV-2.

Il est difficile de donner une réponse générale, car les symptômes varient d'une personne à l'autre. La fréquence de ce type d’infection à ce moment-là peut être un bon indicateur

Le Covid et la grippe présentent de nombreuses similitudes en termes de symptômes et de risques de complications, mais il existe également des différences. Le Covid se propage plus facilement que la grippe et comporte un risque plus élevé de complications et de symptômes à long terme.

Après les années de pandémie, les principes de base sont généralement bien connus, mais nous n'y prêtons peut-être plus autant d'attention. Rester en bonne santé commence par des habitudes simples : rester à distance des personnes présentant des symptômes, ne pas exposer autrui lorsqu'on est soi-même malade et se laver les mains régulièrement.

Il est possible aussi de limiter la transmission des virus en aérant régulièrement les pièces et en toussant ou éternuant dans le coude. Les personnes appartenant à des groupes à risque ont également intérêt à se faire vacciner contre la grippe ou le Covid-19.

Quel est le moyen le plus rapide de se rétablir ?

Reposez-vous et ménagez-vous. Ne forcez pas votre corps à travailler quand vous êtes malade. Buvez beaucoup, surtout des boissons chaudes, qui peuvent être apaisantes et agréables. Si vous avez une forte fièvre, prenez un médicament pour la faire baisser. Si vous avez le nez bouché, un spray nasal vendu en pharmacie permet de le dégager facilement.

Bref : écoutez votre corps et prenez le temps de vous rétablir. Il n'y a pas de remède miracle : laissez simplement l'infection suivre son cours.

L'app Doktr vous permet de vous entretenir rapidement par vidéo avec un médecin généraliste agréé, sans devoir fixer de rendez-vous. Ce dernier évaluera vos symptômes, vous donnera des conseils et vous prescrira un traitement approprié.

Trop malade pour aller travailler ? Dans ce cas, vous recevrez un certificat médical digital dans l'app.

