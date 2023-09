Qu'est-ce que la grippe ?

La grippe ou influenza est une maladie infectieuse causée par le virus de la grippe. Les symptômes typiques sont la fièvre, la toux et les courbatures. Les virus de la grippe A et B provoquent la maladie typique, tandis que celui de la grippe C engendre généralement des symptômes plus légers.

La maladie est très contagieuse et la grippe A, qui se décline en de nombreuses variantes, a été à l'origine de plusieurs pandémies : grippe espagnole, grippe asiatique, grippe de Hong Kong et grippe porcine. Pour en savoir plus sur la grippe, cliquez ici.

Qu'entend-on par vaccin contre la grippe ?

Un vaccin antigrippe sur mesure est fabriqué chaque année. Ces mesures sont fondées sur les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) concernant les variantes de virus susceptibles de provoquer la grippe pendant l'année concernée.

Le vaccin contient normalement trois ou quatre variantes du virus et offre donc une protection contre plusieurs souches du virus, mais la protection n'est pas totale. Si vous contractez la grippe malgré le vaccin, vous ne serez pas aussi malade que si vous n'aviez pas été vacciné. Les personnes appartenant à un groupe à haut risque doivent se faire vacciner avant chaque période de grippe saisonnière.

Quand est-il préférable de se faire vacciner contre la grippe ?

Le vaccin contre la grippe doit être administré chaque année avant le début de la période de grippe saisonnière pour assurer une protection. Il est donc préférable de vous faire vacciner en octobre ou en novembre par votre médecin traitant.

Une dose de vaccin suffit pour tous les adultes et les enfants de plus de huit ans et pour toute personne ayant déjà été vaccinée.

Les enfants âgés de six mois à neuf ans qui sont vaccinés contre la grippe pour la première fois reçoivent deux doses. Il convient de respecter un délai d'au moins quatre semaines entre la première et la deuxième dose. Il est préférable, pour assurer une protection optimale, d'administrer la deuxième injection avant le mois de décembre.

Qui doit se faire vacciner contre la grippe ?

La vaccination contre la grippe est recommandée à toute personne présentant un risque accru de tomber gravement malade à cause de la grippe ou d'une complication résultant de cette dernière, telle que la pneumonie.

Vous devez donc vous faire vacciner contre la grippe dans les cas suivants :

Si vous avez plus de 65 ans.

Si vous êtes enceinte de plus de 16 semaines.

Si vous êtes enceinte de moins de 16 semaines mais appartenez à un autre groupe à haut risque.

Si vous souffrez d'une maladie pulmonaire (comme une forme grave d'asthme ou la BPCO).

Si vous souffrez d'une maladie neuromusculaire qui affecte votre respiration.

Si vous avez des problèmes cardiaques.

Si vous souffrez de diabète (type 1 et type 2).

Si vous souffrez d'une insuffisance rénale ou hépatique.

Si votre système immunitaire est gravement affaibli.

Si vous avez des handicaps multiples.

Si vous souffrez d'une surcharge pondérale importante.

Si vous résidez dans une institution, telle qu'un centre de soins résidentiels.

La vaccination contre la grippe pendant la grossesse ou l'allaitement ne pose aucun risque. Si vous vous faites vacciner pendant votre grossesse, votre nouveau-né sera lui aussi également partiellement protégé. Les enfants peuvent être vaccinés dès l'âge de 6 mois. Cette vaccination est recommandée lorsqu'ils sont atteints de certaines maladies graves.

Il existe également d'autres raisons de se faire vacciner contre la grippe :

Si vous vivez avec une personne dont le système immunitaire est gravement affaibli ou si vous êtes en contact étroit avec elle, il est recommandé de vous faire vacciner pour la protéger de la grippe.

Si vous avez un bébé de moins de 6 mois.

Si vous travaillez dans le secteur de la santé et que vous vous occupez de patients appartenant à des groupes à haut risque, il est judicieux de vous faire vacciner pour protéger votre entourage.

Vous pouvez également vous faire vacciner contre la grippe si vous voulez éviter de tomber malade, même si vous n'êtes concerné par aucune des situations décrites ci-dessus. Dans ce cas, il peut être nécessaire de reporter votre vaccination : il est important, en effet, de permettre aux personnes qui en ont vraiment besoin de se faire vacciner en premier lieu.

Pour rester protégé, il convient de se faire vacciner chaque année contre la grippe. En effet, les virus de la grippe qui provoquent la maladie peuvent différer d'une année à l'autre. C'est pourquoi de nouveaux vaccins sont conçus sur mesure.

Qui ne doit pas être vacciné contre la grippe ?

L'administration du vaccin contre la grippe sera reportée si vous avez de la fièvre ou une infection persistante, comme un rhume. Si vous avez déjà eu la grippe, le vaccin ne vous protègera pas et n'aura aucun effet sur vos symptômes, qu'il s'agisse de les atténuer ou de les aggraver.

Consultez un médecin avant de vous faire vacciner contre la grippe dans les cas suivants :

Si vous prenez des anticoagulants.

Si vous êtes allergique aux poulets ou aux œufs de poule.

Si vous êtes ou pensez être allergique aux agents conservateurs contenus dans le vaccin.

Si vous avez déjà eu une réaction allergique à un vaccin.

Pourquoi est-il conseillé de se faire vacciner contre la grippe ?

S'il vous est recommandé de vous faire vacciner contre la grippe, nous vous invitons instamment à le faire pour éviter le risque de tomber gravement malade de la grippe ou d'une complication liée à cette dernière, par exemple une pneumonie.

De nombreuses personnes vaccinées n'attrapent pas la grippe, mais si vous contractez la grippe malgré tout, les symptômes seront plus légers que si vous n'aviez pas été vacciné. Il peut également être important de vous faire vacciner pour protéger votre famille et vos amis de l'infection.

Le vaccin contre la grippe est administré à l'aide d'une seringue, généralement dans la partie supérieure du bras. Cependant, les enfants de moins de trois ans sont généralement piqués dans la cuisse.

Quels sont les effets secondaires possibles d'un vaccin contre la grippe ?

Si le vaccin vous est administré à l'aide d'une seringue, il se peut que vous ressentiez une douleur au point d'injection après la piqûre et que votre peau rougisse ou gonfle légèrement. Les rougeurs peuvent être plus difficiles à voir si vous avez un teint plus basané.

Certaines personnes présentent des effets secondaires tels que de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires et articulaires. Vous pouvez également avoir le nez qui coule ou qui se bouche. Les enfants peuvent également manquer d'appétit. Ces symptômes disparaissent généralement après quelques jours sans traitement. Il est rare que les vaccins antigrippe provoquent des effets secondaires graves.