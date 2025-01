Qu’est-ce que la myalgie ?

Myalgie est le terme médical pour douleur musculaire. Cette douleur peut être ressentie dans une partie du corps comme dans le corps tout entier et elle peut varier en intensité, de modérée à extrêmement douloureuse.

La myalgie peut être liée à de la fatigue musculaire. Dans la plupart des cas, les douleurs disparaissent en même temps que la fatigue mais, dans certains cas, la douleur s’avère chronique, par exemple en cas de fibromyalgie ou de syndrome de fatigue chronique.

Conseils en cas de myalgie Vous souffrez de myalgie ? L’app Doktr vous permet de consulter rapidement, par vidéo, un médecin généraliste. Et sans rendez-vous !

Quels sont les symptômes de la myalgie ?

Les causes les plus fréquentes de douleurs musculaires sont une sollicitation intense, un étirement excessif des muscles ou une petite blessure aux muscles. Ce type de douleur touche généralement quelques muscles ou une partie spécifique du corps. Elle peut souvent être reliée à une activité inhabituelle.

Lorsque les douleurs musculaires s’étendent à l’ensemble du corps, c’est souvent le signe d’une infection telle que la grippe. Elles peuvent être symptomatiques d’un autre type de maladie ou faire partie des effets indésirables d’un médicament.

Quelques exemples de maladies et d’affections qui peuvent être à l’origine d’une myalgie :

la maladie de Lyme

la Covid-19

la fibromyalgie

l’hypothyroïdie

la grippe (influenza)

le syndrome de fatigue chronique (EM/SFC)

l’inflammation musculaire (myosite)

les crampes musculaires

la polyarthrite rhumatoïde

la polymyosite

le trouble anxieux généralisé (ou anxiété généralisée)

le lupus érythémateux systémique (LES)

l’encéphalite à tiques (MEVE)

une douleur due à l’effort

le syndrome de fatigue

les douleurs de croissance

Les symptômes varient suivant les causes de la douleur. Il peut s’agir d’une douleur profonde, lancinante et persistante ou d’une douleur aiguë et intense, mais qui passe rapidement. Les douleurs musculaires peuvent être ressentie dans un muscle ou une partie du corps en particulier comme dans le corps tout entier.

Lorsque vous cherchez à traiter votre myalgie, il est utile d’analyser votre douleur de façon à pouvoir la décrire le plus précisément possible. Pensez à la manière dont vous ressentez la douleur, au contexte dans lequel elle apparaît ou si elle est associée à d’autres symptômes. Cela facilitera la tâche du médecin qui tentera de poser le bon diagnostic.

Que peut-on faire soi-même contre la myalgie ?

Le traitement doit être adapté à la cause de la douleur musculaire.

Dans le cas d’une douleur musculaire temporaire, se soigner soi-même s’avère généralement suffisant.

Reposez-vous et cessez les activités qui éveillent la douleur.

Si nécessaire, utilisez des antidouleurs en vente libre.

Quand doit-on faire appel à une aide médicale ?

Dans le cas de douleurs musculaires après un effort intense, de petits exercices d’étirement, etc., vous pouvez généralement vous soigner vous-même.

Faites appel à une aide médicale d’urgence dans les situations suivantes :

vous avez du mal à respirer ou ressentez de forts vertiges ;

vous vous sentez soudainement très faible sur le plan musculaire ;

vous avez une forte fièvre ou la nuque raide.

Faites appel à une assistance médicale dans les situations suivantes :

vous ressentez des douleurs musculaires après avoir commencé un traitement médicamenteux ou augmenté la dose d’un médicament, notamment contre le cholestérol ;

vos douleurs musculaires ne passent pas d’elles-mêmes ;

vous montrez des signes d’infection (œdème, peau chaude et rougeurs dans la zone de la douleur musculaire) ;

la douleur musculaire est associée à une éruption cutanée.

Grâce à l’app Doktr, vous pouvez rapidement parler, par vidéo, à un médecin généraliste agréé, sans rendez-vous. Le médecin généraliste évaluera vos symptômes, vous donnera des conseils et vous prescrira un traitement approprié.

Obtenez rapidement de l’aide dans l’app Doktr

Questions fréquentes

Que signifie myalgie ? Myalgie vient du grec myos, muscle, et algos, douleur. C’est le terme médical pour désigner les douleurs musculaires.

Lire plus